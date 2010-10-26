برترین های جشنواره هنرهای تجسمی زندان های کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این جشنواره در قالب نمایشگاهی به مدت 10 روز از 25 مهر ماه در همدان برگزار شد و هنرمندان در 9 رشته با 280 اثر از 18 استان کشور آثار خود را در نگارخانه شهرداری همدان به نمایش گذاشتند که در پایان بر اساس آرای هیئت داوران آثار برتر معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، در رشته ماکت سازی، ماکت اتوبوس از اردوگاه کاردرمانی همدان مقام اول را به دست آورد و ماکت کمپرسی و جاسیگاری هر دو از اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی همدان به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند که هیئت داوران ماکت کشتی از زندان مرکزی همدان را شایسته تقدیر دانست.

در رشته صنایع دستی و بافته های زندان، تسبیح هسته خرما از زندان مرکزی همدان مقام اول را به خود اختصاص داد و منجوق دوزی با طرح بته جقه از زندان ساوه و توربافی از زندان مرکزی همدان به طور مشترک مقام دوم را کسب کرد و گیوه بافی از زندان مرکزی همدان مقام سوم را از آن خود کرد.

در رشته منبت زندان مرکزی همدان مقام اول را به خود اختصاص داد، در این بخش هیئت داوران اثری را شایسته مقام دوم و سوم ندانست و تنها از تابلو منبت تمثال حضرت امام رضا (ع) از زندان اردبیل تقدیر کرد.

در رشته معرق نیز خط تابلوی وان یکاد از زندان گیلان مقام اول را به دست آورد، اثر معرق از لنجان اصفهان مقام دوم را کسب کرد و چوب ضخیم از جیرفت کرمان مقام سوم را بدست آورد.

در رشته تابلو معرق، تابلوی سبوی زن و مرد و ماهیگیر هر دو از قزوین مقام اول را به خود اختصاص دادند، تابلوی گل و مرغ از اردبیل مقام دوم را کسب کرد و هیئت داوران از دو تابلوی گل و مرغ قزوین با لوح تقدیر از این اثر تقدیر کرد.

در رشته خوشنویسی، سید م - موسوی از خراسان رضوی مقام اول را به دست آورد، ف – فرازی ازگیلان مقام دوم را کسب کرد و ب – کاظمی از زندان مرکزی کرمانشاه مقام سوم را از آن خود کرد.

در رشته عکس، هیئت داوران به دلیل به حد نصاب نرسیدن این بخش از تنها شرکت کننده آن از اصفهان با اهداء لوح، تقدیر به عمل آورد.

در رشته تصویر سازی و نقاشی م – یونسی از زندان های خراسان رضوی مقام اول را به دست آورد، تابلوی ظهر عاشورا از زندان مرکزی همدان مقام دوم را کسب کرد، تابلوی طراحی روی چوب از زندان مرکزی همدان و اثر ر- قنواتی از اهواز به طور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

همچنین هیئت داوران از نقاشی روی آینه زندان مرکزی همدان با اهدای لوحی تقدیر کرد.

هیئت داوران در رشته روزنامه دیواری هیچ انتخابی نداشت و تنها با اهدای لوح به ترتیب از روزنامه دیواری های زندانهای نهاوند، زندان مرکزی اردبیل و خراسان رضوی تقدیر بعمل آورد.