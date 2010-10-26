مشکل اصلی فوتبال تبریز، نبود استعداد سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، فراز کمالوند در کنفرانس خبری، افزود: این امکان برای تیمی مثل تراکتورسازی وجود ندارد که در زمینه استعداد سازی و یا شناسایی استعدادهای فوتبالی اقدامی کند چون امکان میدان دادن به بازیکنان جوان در بازی های حساس لیگ وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در صورتیکه از بازیکن جوان استفاده و نتیجه بازی را واگذار کنیم مردم، هواداران و رسانه ها هیچ توجیهی در این خصوص را نخواهند پذیرفت.

ما در تراکتورسازی دو نوع فوتبال فیزیکی و قدرتی یا فانتزی پیش رو داشتیم و به دلیل اهداف ترسیم شده برای تیم و باشگاه، نوع دوم یعنی فوتبال فانتزی را انتخاب کردیم.

وی گفت: هم اکنون امکان استعداد یابی و پرورش استعدادهای جوان در تیم هایی همچون ماشین سازی و گسترش فولاد وجود دارد و این تیم ها باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

کمالوند در خصوص تیم فوتبال تراکتورسازی و هدف کسب سهیمه آسیایی آن، افزود: تاکنون دو بار به مردم فوتبالدوست تبریزی قول داده ام و هر بار نیز به آن عمل کرده ام که یکی صعود به لیگ برتر و دیگری ماندن در لیگ برتر و قرار گرفتن در نیمه اول جدول بود.

وی گفت: در این فصل نیز قول داده ام تا سهمیه آسیایی را برای فوتبال تبریز کسب کنم و این کار را از دو راه لیگ برتر و یا جام حذفی انجام خواهم داد.

وی با تبریک به تیم فوتبال ذوب آهن که با حضور در فینال قهرمانی باشگاه های آسیا، بیان داشت: ما در فصل جاری شانس قرار گرفتن در بین چهار تیم برتر را داریم و علاوه برآن با جدیت جام حذفی را دنبال خواهیم کرد و با ترکیب اصلی، این بازی های را ادامه خواهیم داد.