25 فیلم کوتاه جدید کشور در جشنواره وارش اکران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم حسینی در حاشیه بازدید از نمایشگاه جشنواره فیلم کوتاه وارش اظهار داشت: جشنواره وارش در بابل زیباترین جلوه‌های به یادماندنی و دیدنی فرهنگ بومی مازندران را برای سراسر کشور به نمایش گذاشت.

وی افزود: پختن نان محلی با کره و دوغ بدون هیچ مواد افزودنی و به صورت طبیعی، تراشیدن چوب و ساختن لوازم آشپزخانه در قالب صنایع دستی، پشم زنی گوسفندان، آواها و نواهای چوپانان به هنگام چرای گوسفندان و احشام و زمانی که در مراتع سرسبز شمال مشغول چرا هستند از جمله بخش‌های بسیار زیبا و دیدنی جشنواره فیلم کوتاه وارش در شهرستان بابل است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل تصریح کرد: نواختن سازهای محلی با استفاده از مضامین پرمحتوی ذکر و ثنا اهل بیت (ع)، تشویق و ترغیب تصویرگران جوان و عوامل اجرایی فیلم کوتاه در کنار کارگردان‌ها و عوامل اصلی فیلم کوتاه از محاسن بسیار خوب ششمین جشنواره فیلم کوتاه وارش است.

وی اکران 25 فیلم کوتاه کشور برای نخستین بار در جشنواره فیلم کوتاه وارش را از دیگر محاسن این جشنواره برشمرد.

حسینی با دعوت از همه مردم و مسئولان مازندران در جشنواره وارش از آنها خواست عوامل اجرایی برگزاری ششمین جشنواره فیلم کوتاه وارش را در بهتر برگزار شدن برنامه‌های این جشنواره یاری کنند.

ششمین جشنواره فیلم کوتاه وارش دوم تا پنجم آبان ماه در مجتمع سینمایی فرهنگ و ارشاد بابل برگزار می‌شود.