به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع اعضای جامعه وعاظ تهران، با بیان اینکه هر روز که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به تأخیر میافتد کشور خسارت میبیند گفت: ما در سازمان بازرسی کل کشور مدعی هستیم که چرا در اجرای این قانون تأخیر شد.
پورمحمدی گفت: به مناسبتهای مختلف، اعلام کردیم که قانون هدفمند کردن یارانهها به موجب قانون، باید زودتر اجرا شود.
وی ادامه داد: اگر از بحثهای حاشیهای که در اجرای آن وجود دارد بگذریم نفس قانون هدفمند کردن یارانهها به نفع کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: طرح هدفمند کردن یارانهها میبایست از دولتهای گذشته اجرا میشد، دولتهای گذشته نیز برای اجرای آن خیز برداشتند اما به دلایلی ناکام ماندند. حال که این کار نهایی شد و دولت اراده جدی بر اجرای آن دارد کاری بسیار ارزشمند است و همه باید کمک بکنیم تا قانون هدفمند کردن یارانهها به صورت جدی اجرا شود.
پورمحمدی گفت: ما الان در بحث هدفمند کردن یارانهها گرفتار موضوعات دسته دوم و سوم هستیم که اهمیتشان نیز کم نیست، اما نسبت به اصل موضوع هدفمند کردن یارانهها در درجه دوم قرار میگیرند. مثلاً این که چرا مشخص نمیشود یارانههایی که اعلام شد برای دو ماه است یا سه ماه و یا اینکه قیمت بنزین چقدر باشد و ... ، مسائلی نیست که به خاطر آن اصل اجرای این قانون مهم را به تأخیر انداخت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: هر روز تأخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، یک خسارت بزرگ برای کشور است.
پور محمدی با اشاره به مشکلات احتمالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گفت: همه مشکلاتی که عنوان میشود تخمینی و حدسی است و این در حالیست که اگر به فرض مثال مشکلاتی ایجاد شد دولت میتواند تصمیم و راهکار جدید برای برون رفت از مشکلات احتمالی ارائه دهد.
وی گفت: برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، کشور به یک آمادگی، آرامش و همبستگی نیاز دارد و اگر دولت بتواند تصمیمات خود را خوب و هماهنگ اجرا کند این قانون با همه مشکلاتی که دارد میتواند به نتیجه روشن و مثبت منجر شود.
پورمحمدی به تجربیات خود در دوران تصدیاش بر وزارت کشور و زمانی که طرح سهمیهبندی بنزین را اجرا میکرد اشاره کرد و افزود: در طرح سهمیهبندی بنزین، حدود سه ماه طول کشید تا جامعه خود را با اجرای این طرح تطبیق دهد، در مورد اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها که طرحی بسیار وسیعتر از طرح سهمیهبندی بنزین میباشد طبیعی است که باید انتظار داشت جامعه در مدت زمان بیشتری خود را با آن تطبیق دهد.
3 تا 5 برابر میانگین جهانی انرژی مصرف میکنیم/ فرهنگ مصرف کشور باید اصلاح شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از علتهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را مصرف بیرویه عنوان کرد و گفت: اگر به فرض مثال کشوری باشیم که در هیچ زمینهای در تنگنا و محاصره نباشیم و هیچ کمبودی در هیچ زمینهای نداشته باشیم، عاقلانه نیست که مصرف انرژیمان بالا باشد و منابع هرز رود.
پورمحمدی با بیان اینکه در ردیف بدمصرفترین کشورها در زمینه مصرف آب هستیم افزود: 40% آب در حوزه کشاورزی پرت دارد و این باعث میشود به آبهای زیر سطحی آسیب جدی وارد آید و این برای نسلهای آینده فاجعه است.
وی ادامه داد: این مطلب که عرض کردم در مورد مصرف انرژی هم صدق میکند. بین سه تا پنج برابر میانگین جهانی انرژی مصرف میکنیم. تهران دو برابر شهرهای بزرگ دنیا زباله تولید میکند. بحث بر سر این است که فرهنگ مصرف در کشور باید اصلاح شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با بیان اینکه علما و وعاظ در مقطع کنونی نقش مؤثری در آماده سازی جامعه برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها دارند گفت: ما در سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به طور جد کمک دولت هستیم تا این قانون به خوبی اجرا شود.
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