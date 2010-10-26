البته بر هیچ یک از اصحاب رسانه در داخل و خارج کشور پوشیده نیست که غالب رسانههای خارجی در قبال رهبر معظم انقلاب، سیاست سکوت و بایکوت خبری، نشر مطالب غیر واقعی و یا نشر اخبار همراه با تحلیلهای منفی را در پیش گرفتهاند و سابقه این رویه خبری نه تنها به دوران رهبری ایشان که حتی به دوران ریاست جمهوری حضرت آیتالله خامنهای بر میگردد.
اما با تمام تلاشهایی که در منحرف کردن اهداف سفر ایشان داشتند تا به مقاصد خود برسند اما این سفر آنقدر از اهمیت بالایی برخوردار بود که نتوانستند آن را بایکوت خبری کنند. لذا از آغاز به پریشانگویی در این زمینه و نقل مطالب غیر واقعی پرداختند. بهطوری که در نخستین گام و در سطح وسیعی، موضوع لغو سفر رهبری به دلیل عدم استقبال حوزه و علما را مطرح ساختند و در ادامه، مطالب سخیفی همچون تهدید مراجع معظم از سوی مقامات امنیتی را همراه با تحلیلهای به دور از واقعیت منتشر کردند.
البته چنین رفتاری از سوی رسانههای وابسته به نظام استکباری دور از انتظار نبود اما از همه جالبتر، شوک خبری این رسانهها بعد از حضور رهبر معظم انقلاب در قم و استقبال فوقالعاده مردم شریف قم از ایشان بود زیرا آنها که تا ساعاتی قبل از آغاز سفر به قم، بر تدارک یک استقبال نظامی و حکومتی مانور میدادند، خود را در برابر هزاران هزار عاشق ولایت یافتند که از طیفها و گروههای سنی مختلف و از اولین دقایق صبح در میدان آستانه و خیابان 19 دی حاضر شده و بیصبرانه در انتظار دیدار یار بودند.
طبیعی بود که انتشار تصاویر مربوط به استقبال تاریخی مردم از رهبر ایران، تمام بافتههای آنها طی یکسال گذشته که بر طبل نارضایتی مردم از نظام بهخصوص رهبر انقلاب کوبیده بودند، رشته میکرد و آنها را با یک پارادوکس خبری مواجه مینمود. بنابراین ترجیح دادند به آرامی و با سکوت و یا اشارهای بسیار کوتاه از کنار این استقبال پرشور بگذرند و اخبار خود را بر روی بخشهای کوتاهی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظیم مردم قم محدود کنند و تأکید ایشان بر حمایت از قوای سهگانه بهخصوص قوه مجریه به جهت اینکه بارهای زیادی بر دوش دارد را با عنوان «دعوت رهبر ایران برای حمایت از احمدینژاد» تیتر کردند.
جالب توجه آنکه رهبر انقلاب نیز در اجتماع مردم قم به همین نکته یعنی بایکوت خبری حضور پر شور مردم اشاره کردند و فرمودند: «همین اجتماع عظیم امروز شما مورد توجه قرار میگیرد. ممکن است در تبلیغات هم نیاورند، نگویند؛ اما آن کسانى که سیاستساز هستند و سیاست را آنها در واقع تولید میکنند، آنها مىبینند، محاسبه میکنند و نگاه بینالمللى دارند.»
گام بعدی رسانههای خارجی در ارتباط با سفر رهبری به قم، تلاش آنها برای طرح مسائل جانبی و بعضاً مضحک برای این سفر مهم بود. به طوری که روزنامه فرامنطقهای «الشرقالاوسط» بدون اشاره به جایگاه مجلس خبرگان رهبری و روند انتخاب رهبر در کشور، مدعی شد که مقام معظم رهبری برای جانشینی یکی از فرزندانش و جلب نظر علما و مراجع در این زمینه به قم سفر کرده است.
برخی از رسانهها هم بدون آگاهی از واقعیتهای موجود در حوزههای علمیه و روابط صمیمانه معظمله با علما به تلاش رهبری معظم برای سرکوب علما اشاره و مطالب بیارزشی را در اینباره منتشر کردند. از دیگر تلاشهای رسانههای خارجی، سرد نشان دادن برخورد علما و مراجع با حضور رهبری در قم بود که بهطور قاطعانه شکست خورد و ناکام ماند.
آنها با دستپاچگی و در ابتدای سفر 9 روزه مقام معظم رهبری تلاش کردند طوری وانمود نمایند که هیچیک از علمای طراز اول به دیدار مقام ایشان نخواهد رفت اما طولی نکشید که حضور مراجع و شخصیتهای ارشد حوزه علمیه قم در دفتر رهبر معظم انقلاب و دیدار صمیمانه آنها با ایشان، این رسانهها را رسوا کرد و برخی از آنها را به مقام انفعال و اعتراف کشاند، به طوری که خبرگزاری رویترز با انتشار تصویر دیدار صمیمانه یکی از مراجع با مقام معظم رهبری به دیدار شخصیتهای بارز دینی و مراجع شیعه با ایشان اشاره و تصریح کرد که این دیدارها یک پیروزی بزرگ برای رهبر ایران به شمار میرود.
خبرگزاری رویترز در تحلیل خود نوشت: رهبر ایران پس از ماهها نزاع داخلی در کشورش توانست شخصیتهای اصلی دینی در قم را گرد خود جمع کند به طوریکه معترضان به نتایج انتخابات و منتقدان احمدینژاد نیز در میان ملاقاتکنندگان حضور داشتند.
در مجموع میتوان گفت که رفتار رسانههای خارجی در قبال سفر رهبر معظم انقلاب به قم چند نکته اساسی را در بر بردارد:
1- پیشبینی رسانههای خارجی درباره نحوه استقبال مردمی از رهبر معظم انقلاب و دیدار علما با ایشان کاملاً اشتباه از آب در آمد که تبیین این مطلب در رسانههای داخلی، بر بیاعتمادی مردم به این رسانهها خواهد افزود.
2- آنها همچنان فضا را برای انتشار مطالب نادرست و هذیانگویی درباره وقایع ایران هموار میبیننند و گاه و بیگاه مطالب مضحکی را منتشر میکنند که این امر، حضور قویتر رسانههای موافق در دنیای معاصر را بیش از پیش ضروری مینمایاند. زیرا چنانچه واقعیتهای جمهوری اسلامی به درستی به جوامع مختلف دنیا منتقل شود، خودبهخود جلوی بسیاری از دروغپراکنیها گرفته خواهد شد.
3- استقبال تاریخی مردم از رهبر انقلاب، دیدار پرشور طلاب با ایشان و دیدار مراجع آیتاللهالعظمی خامنهای، رسانههای خارجی را دچار نوعی اضطراب در رفتار کرده است به طوریکه بعضاً خارج از چارچوب سیاستهای خود عمل کرده و برخلاف خواست قلبیشان، ناگزیر به انعکاس حداقل برخی از واقعیتهای سفر ایشان به قم شدند.
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حسن صدرایی عارف
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