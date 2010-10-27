وحدت بین گروههای مختلف جامعه نقش اساسی در ایجاد امنیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان اظهارداشت: بسیاری از مردم برای سلامتی خود و دیگران دعا می کنند اما برای امنیت دعا نمی کنند در حالی که امنیت حتی از سلامت مهمتر است.

وی از اساسی ترین شاخصهای امنیت درهر جامعه را وحدت و یکدلی گروههای مختلف جامعه دانست و خواستار وحدت بیش از پیش گروههای گوناگون در کشور شد.

بهرامی مهمترین عوامل سلب امنیت را ظلم و ستم و کفران نعمت دانست و اظهار داشت: ملت ایران با داشتن رهبری خردمند و آگاه و مسوولان مقتدر در ارامش بسر می برد و همواره قدردان این نعمتها است.

بهرامی بیان داشت: دشمنان نظام تاکنون با صرف بودجه های کلان و میلیونها ساعت کار و توطئه در صدد ضربه زدن به ملت و کشور اسلامی ایران بودند اما با هوشیاری و تدبیر رهبر معظم انقلاب، مسوولان و مردم تمام این دسیسه ها خنثی شدند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: ملت ما قدر داشتن نعمت بزرگ رهبری را می داند و نمونه بارز آن استقبال کم نظیر مردم قم از ایشان است.

وی افزود: وجود نیروهای مسلح مقتدر و دستگاه قضایی از دیگر عوامل ایجاد امنیت و حفظ آرامش مردم است.

همچنین نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در این مراسم اظهارداشت: تنها نهاد مبارک بعد از مقام رفیع رهبری که باید مزین به زینت عدالت و تقوا باشد، جایگاه قضا و قضاوت است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی بیان داشت: ممکن است در هر لباس و منصبی ضعف وجود داشته باشد اما نباید تنها به دنبال ضعفها بود بلکه باید نکات قوت را مورد توجه و تقویت قرار داد و تبلیغ در زمینه تقویت توانمندیها، تبلیغ برای ارزشها محسوب می شود.

وی افزود: طراحی دستگاه مستقل قضایی برای نیروهای مسلح نشان از جایگاه رفیع این نیروها است.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان نیز به نمایندگی از اعضای شورای تامین از همکاری و تعامل نزدیک مسوولان، قضات و کارکنان سازمان قضایی با نیروهای مسلح استان قدردانی کرد.

سردار غلام نبی کوهکن اظهارداشت: اقتدار نظام اسلامی و فعالیت شبانه روزی نیروهای امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی سبب ایجاد امنیت بخصوص برای مرزنشینان غیور و خونگرم سیستان و بلوچستان شده است.

