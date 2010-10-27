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۵ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۳

وحدت بین گروههای مختلف جامعه نقش اساسی در ایجاد امنیت دارد

وحدت بین گروههای مختلف جامعه نقش اساسی در ایجاد امنیت دارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: امنیت به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای انسان با وحدت میان گروههای مختلف جامعه تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان اظهارداشت: بسیاری از مردم برای سلامتی خود و دیگران دعا می کنند اما  برای امنیت دعا نمی کنند در حالی که امنیت حتی از سلامت مهمتر است.

وی از اساسی ترین شاخصهای امنیت درهر جامعه را وحدت و یکدلی گروههای مختلف جامعه دانست و خواستار وحدت بیش از پیش گروههای گوناگون در کشور شد.

بهرامی مهمترین عوامل سلب امنیت را ظلم و ستم و کفران نعمت دانست و اظهار داشت: ملت ایران با داشتن رهبری خردمند و آگاه و مسوولان مقتدر در ارامش بسر می برد و همواره قدردان این نعمتها است.

 بهرامی بیان داشت: دشمنان نظام تاکنون با صرف بودجه های کلان و میلیونها ساعت کار و توطئه در صدد ضربه زدن به ملت و کشور اسلامی ایران  بودند اما با هوشیاری و تدبیر رهبر معظم انقلاب، مسوولان و مردم تمام این دسیسه ها خنثی شدند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: ملت ما قدر داشتن نعمت بزرگ رهبری را می داند و نمونه بارز آن استقبال کم نظیر مردم قم از ایشان است.

وی افزود: وجود نیروهای مسلح مقتدر و دستگاه قضایی از دیگر عوامل ایجاد امنیت و حفظ آرامش مردم است.

همچنین نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در این مراسم اظهارداشت: تنها نهاد مبارک بعد از مقام رفیع رهبری که باید مزین به زینت عدالت و تقوا باشد، جایگاه قضا و قضاوت است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی بیان داشت: ممکن است در هر لباس و منصبی ضعف وجود داشته باشد اما نباید تنها به دنبال ضعفها بود بلکه باید نکات قوت را مورد توجه و تقویت قرار داد و تبلیغ در زمینه تقویت توانمندیها، تبلیغ برای ارزشها محسوب می شود.

وی افزود: طراحی دستگاه مستقل قضایی برای نیروهای مسلح نشان از جایگاه رفیع این نیروها است.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان نیز به نمایندگی از اعضای شورای تامین از همکاری و تعامل نزدیک مسوولان، قضات و کارکنان سازمان قضایی با نیروهای مسلح استان قدردانی کرد.

سردار غلام نبی کوهکن اظهارداشت: اقتدار نظام اسلامی و فعالیت شبانه روزی نیروهای امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی سبب ایجاد امنیت بخصوص برای مرزنشینان  غیور و خونگرم سیستان و بلوچستان شده است.
 

کد مطلب 1179040

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