به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، در شرایطی که برگزاری مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا تب فوتبال را در شهر تاشکند بالا برده است، هوادارن فوتبال این کشور با علاقه خاصی اخبار تیم ذوب آهن ایران را برای دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا پیگیری می کنند بویژه اینکه فلیپه اسکولاری مربی برکنار شده بنیاد کارپیش بینی کرده ذوب آهن قهرمان آسیا می شود.

دوستداران و علاقمندان فوتبال در شهر تاشکند که با برخی چهره های سرشناس فوتبال ایران نظیر علی دایی، کریم باقری ، مهدی مهدوی کیا و علی کریمی کاملا آشنایی دارند و این بازیکنان از محبوبیت خاصی بین ازبک ها برخوردارند در حاشیه دیدارهای تیم فوتبال نوجوانان ایران از طریق مسئولان و همراهان تیم ایران و خبرنگاران پیگیر اخبار تیم ذوب آهن فینالیست لیگ قهرمانان آسیا هستند.

آنها زمانی که از خبر شکست 2 بر صفر ذوب آهن مقابل پرسپولیس در لیگ ایران با خبر شدند، اظهار شگفتی کردند و برایشان این سئوال مطرح می شد که با این شرایط ذوب آهن می تواند مقابل حریف کره ای قهرمان آسیا شود.

اما پیش بینی فلیبپه اسکولاری سرمربی برزیلی فصل گذشته بنیاد کار ازبکستان که پس از شکست مقابل ذوب آهن پیش بینی کرده بود این تیم قهرمان آسیا می شود، هنوز در خاطر ازبک ها باقی مانده است و این پیش گویی را برای ذوب آهن دست یافتنی می دانند.

امروز در حاشیه دیدار ایران و کره شمالی بحث تیم ذوب آهن در ورزشگاه جار داغ بود و خیلی ها این تیم را قهرمان آسیا پیش بینی می کنند.

حاشیه های دیگری از این مسابقه را در زیر می خوانید :

* پس از دیدار عمان و سوریه اغلب سکوهای ورزشگاه خالی شد و اندک تماشاگرباقی مانده نیز با در دست دادن پرچم ایران تیم کشورمان را تشویق می کردند.



* سرمربی تیم فوتبال کره شمالی بارها به نحوه قضاوت این دیدار به داور مسابقه اعتراض کرد و از کنار خط عرضی زمین جدا نشد.



* تماشاگران با آغاز بازی ایران و کره شمالی به مرور وارد ورزشگاه شدند و نزدیک به 5 هزار نفر در ورزشگاه حضور دارند.

* تعدادی از تماشاگران ازبک از روی بام خانه های مجاور این مسابقه را تماشا می کنند.



* مه نسبتا خفیفی فضای ورزشگاه "جار" را پوشانده است و دید بازیکنان و داور مسابقه را محدود کرده است.