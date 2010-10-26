پرداخت تسهیلات مقاوم سازی 31 هزار مسکن روستایی مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مشترک شورای مدیران بانک ملی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران در ساری گفت: سهمیه پرداخت تسهیلات وام مقاوم سازی در استان مازندران جهت ساخت مسکن روستایی در سال جاری 31 هزار و 500 واحد است.

وی با تقدیر از پرسنل بانکهای عامل استان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ماموریت محوله نسبت به تعهد خود که ساخت 200 هزار واحد مسکونی در سال بوده است در برنامه چهارم توسعه عملکرد موفقی از خود نشان داده است بطوری که تا پایان سال 89 ساخت یک میلیون واحد به پایان می رسد.

وی سهم بانک ملی استان را در سال جاری چهار هزار و 900 واحد خواند و گفت: انتظار می رود با درایت و همکاری پرسنل زحمت کش بانک ملی بتوانیم تا قبل از پایان سال کل سهمیه جذب شود.

برات کریمی، مدیر امور شعب بانک ملی استان از تعداد شعب فعال در استان خبر داد و گفت : درحال حاضر بانک ملی در مازندران با دارا بودن بیش از 170 شعبه به خدمت رسانی مشغول می باشد.

وی بانک ملی را تنها بانک دولتی خواند و سرمایه اش را سرمایه مردمی می داند و افزود: بانک ملی تنها بانک دولتی است که سرمایه اش از پول و پس انداز های مردمی تشکیل می شود و به همین خاطر است که خودمان را به مردم نزدیک می دانیم و سعی بر آن داریم که در خدمت به مردم از هیچ کاری دریغ نکنیم.

کریمی ارائه تسهیلات به روستائیان را از افتخارات این بانک دانست و یادآور شد: با ارائه تسهیلات به روستاییان ما می توانیم ضمن ساخت سر پناه موجب عدم مهاجرت روستائیان به شهرها شویم که این امر جزء سیاستهای دولت جمهوری اسلامی است.

مدیر امور شعب بانک ملی استان در پایان ماموریت این بانک را توسعه استان و فقر زدایی دانست.