اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی اردبیل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری ظهر سه شنبه در شورای حفاظت از منابع آب استان اظهار داشت: محوریت بخش کشاورزی در توسعه استان غیر قابل انکار بوده و باید توجه ویژه ای به این حوزه صورت گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد: کشاورزان با استفاده از توصیه های علمی کارشناسان و تسهیلات دولتی در توسعه سامانه های آبیاری بارانی تلاش کنند.

استاندار اردبیل با اشاره به لزوم مقابله با استفاده کنندگان از چاه های غیر مجاز و نصب کنتورهای هوشمند در مسیر مصرف آب اضافه کرد: تغییر در الگوی کشت و گیاهان کم آب می تواند یکی از راههای استفاده صحیح از منابع آبی باشد.

وی کل پتانسیل منابع آبی استان را حدود سه میلیارد و 400 میلیون متر مکعب عنوان کرد و ابراز داشت: در حال حاضر 70 درصد از این منابع در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.