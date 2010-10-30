حمایت از اقشار محروم در قانون هدفمندی یارانه ها هنوز تائید نشده است

محمد علی موسوی مبارکه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه ما تصور می کنیم آمادگی دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در جامعه خوب اما اطلاع رسانی ضعیف است اظهار داشت: تا کنون حدود 30 درصد مردم فرم تکمیل نکرده اند و بخشی از مردم هستند که علاوه بر یارانه ها به کمکهای بیشتری از سوی سازمانهای حمایت کننده نیاز دارند که تا کنون برنامه مشخصی برای این افراد ارائه نشده است.

وی اظهار داشت: با وجود در نظر گرفتن برخی راهکارهای حمایتی در اساسنامه قانون هدفمند کردن یارانه ها این موضوع هنوز به تائید مراجع رسمی نرسیده است.

موسوی مبارکه با بیان اینکه انتظار ما این است دولت در آستانه اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها اطلاعات لازم و کافی به مردم ارائه کند تاکید کرد: با مخفی کردن برخی جزئیات و احتمال به وجود آمدن تورم انتظاری، بعد از اجرا شدن این قانون خیلی از افراد به سمت خرید اجناسی که قیمت آنها پس از هدفمند کردن یارانه ها افزایش می یابد می روند.

وی افزود: این موضوع باعث می شود تا قیمت ها به صورت کاذب افزایش پیدا کند در صورتی که اگر مردم از تصمیم دولت در این موضوعات مطلع باشند و بدانند برنامه دولت برای مبارزه با سودجویی چیست در مقابل این نوع سودجویی ها مقاومت می کنند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس گفت: این موضوع مثل سهمیه بندی بنزین است که دولت در ابتدا عنوان کرد می خواهد این کار انجام شود اما اطلاعاتی در زمینه صدور کارت هوشمند به مردم داده نشد و همین امر موجب بروز مشکلاتی شد.

موسوی مبارکه تاکید کرد: دولت اکنون که شروع به واریز وجوه نقدی به حسابهای مردم کرده توجیه اقتصادی این موضوع برای مردم را بر عهده سازمان هدفمند سازی یارانه نهاده است و به راحتی از کنار تشریح و توضیح آن گذشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه این کار نیاز به یک بسیج عمومی دارد، اضافه کرد: تمام کارکنان دولت باید بسیج شوند و درباره این قانون مردم را توجیه کنند، این کاری است که صد در صد نیاز است انجام شود.

وی در خاتمه تاکید کرد: مردم باید به خاطر داشته باشند که این قانون به هر حال به اجرا می شود و این دولت است که باید اطلاعات لازم را در اختیار مردم بگذارد.