خانه شطرنج بانوان در کردستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد شفیعی ظهر سه شنبه در مجمع سالیانه هیئت شطرنج استان کردستان که با حضور رئیس فدراسیون برگزار گردید، اظهار داشت: در راستای توسعه و تعمیق فعالیت های ورزشی بانوان استان کردستان، خانه شطرنج اختصاصی ویژه بانوان در سنندج احداث و راه اندازی می شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر خانه شطرنج سنندج مورد استفاده آقایان و خانم ها قرار می گیرد که راه اندازی خانه شطرنج اختصاصی بانوان زمینه را برای توسعه فعالیت های ورزشی در استان فراهم و باعث می شود که بانوان سنندج نیز با رغبت و تمایل بیشتری در قالب این رشته ورزشی فعالیت کنند.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان خاطرنشان کرد: شطرنج استان کردستان در سال های پایانی دهه 70 و اوایل دهه 80 از شرایط بسیار خوبی در سطح کشور برخوردار بود که متاسفانه در حال حاضر اینگونه نیست و انتظار ما از هیئت استان تلاش برای ارتقای این رشته ورزشی در کردستان است.

شفیعی با اشاره به افزایش حمایت های تربیت بدنی کردستان از برنامه های هیئت شطرنج در تمامی شهرستان ها، بیان داشت: تربیت بدنی آمادگی لازم برای فراهم کردن سالن های مخصوص شطرنج را دارد و هیئت نیز باید فعالیت های خود در بخش آموزش و استعدادیابی را افزایش دهد.

وی همچنین از آمادگی تربیت بدنی کردستان برای حمایت از اعزام ورزشکاران استان جهت حضور در مسابقات برون مرزی خبر داد و گفت: ما در کنار این مهم امکانات لازم برای برگزاری رقابت های بین المللی به میزبانی استان کردستان را تامین خواهیم کرد و امیدواریم که این موضوع نیز مورد توجه فدراسیون شطرنج قرار گیرد.

مجمع سالیانه هیئت شطرنج استان کردستان با حضور رئیس و دبیر فدراسیون، ورزشکاران و روسای هیئت شطرنج شهرستان های استان در سنندج برگزار گردید.