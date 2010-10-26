آثار هنری دانش آموزان کشور در کاتی نمایش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ظهر سه شنبه در جلسه مشترک با مسئولان دفتر آموزش و توسعه و فعالیت های هنری وزارت ارشاد در ساری افزود: این جشنواره برای نخستین بار در سطح کشور برگزار می شود و در گام نخست استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، گیلان، سمنان و مازندران در آن حضور دارند.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی افزود: جشنواره کاتی در رشته های نقاشی، گرافیک، عکس، سفال، صنایع دستی و فیلم برگزار می شود و دارای بخش هایی نظیر همایش، کارگاه های هنری، نشستهای تخصصی و نمایشگاه است.

وی اظهار داشت:هدف اساسی این جشنواره معرفی توانمندی های مراکز مهارت آموزی فرهنگ و هنر است که ناشناخته مانده اند. این مراکز نقش مهمی در آموزش رشته های هنری به نسل جوان جامعه ایفا می کنند.

ابراهیمی افزود: جشنواره کاتی قصد دارد ظرفیت های مراکز مهارت آموزی را برای عموم مردم روایت کند و محلی برای عرضه آثار در خور توجه دانش آموزان این مراکز باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به ضرورت آموزش های هنری در جامعه اشاره کرد و گفت: در حاشیه این جشنواره کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برجسته کشور برگزار می شود.

وی تعداد مراکز مهارت آموزی شاخه کار و دانش فرهنگ و هنر مازندران را 55 مرکز عنوان کرد و افزود: مازندران از لحاظ تعداد مراکز مهارت آموزی مقام نخست را به خود اختصاص داده است و از قابلیت های فراوانی در این عرصه برخوردار است.

ابراهیمی از همراهی دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری این جشنواره قدردانی کرد و گفت:امیدواریم با توجه به مشارکت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های شرکت کننده و سازمان آموزش و پرورش مازندران شاهد برپایی رویدادی مطلوب در مقوله آموزش های هنری باشیم.

در ادامه این نشست مسئولان امور جشنواره ها، آموزش، روابط عمومی و امور بین الملل دفتر آموزش و توسعه و فعالیت های هنری به ارائه دیدگاه های خود پیرامون جشنواره کاتی پرداختند.

نخستین جشنواره کاتی 13 تا 19 آبان ماه در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد مازندران برگزار می شود.

کاتی در گویش مازندران به معنای نردبان است.