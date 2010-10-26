شرایط شرکت در انتخابات کانون مداحان گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این کار با هدف ساماندهی ، سازماندهی ، آموزش، هدایت و نظارت بر امور مربوط به مداحان صورت می گیرد و مداحان بانک اطلاعات تشکل های دینی مورد تأیید کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی، دارای 5 تا 7 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل خواهد بود.

وی اظهار داشت: ستاد انتخابات در مرکز استان و شهرستانها با حضور مدیر کل، کارشناس تشکل های دینی، رئیس شورای هیئات مذهبی و نماینده کانون مداحان تشکیل و برنامه ریزی های لازم را انجام می دهند.

به گفته عبداللهی، در این فرایند بر اساس تصمیمات ستاد انتخابات استان بعد از اعلام فراخوان از تاریخ 15 آبان تا 25 آبان ماه ، مداحان دارای شرایط صلاحیت های عمومی و با شروطی چون سطح تحصیلات حداقل دیپلم و سن 22 الی 60 سال و با سابقه بیش از 3 سال مداحی و سکونت در محدوده حوزه انتخاباتی، داوطلب شده و در روز انتخابات با رأی گیری از مداحان هیئات مذهبی، افراد دارای شرایط انتخاب و معرفی می شوند.

گفتنی است: از 25 آبان تا 3 آذر ماه ، زمان تایید صلاحیت داوطلبین و از 4 آذر تا11 آذر ماه زمان تبلیغات داوطلبان تعیین شده است.

این انتخابات همزمان با سراسر کشور 12 آذر ماه سال جاری در گرگان و 12 شهر استان برگزار می شود.