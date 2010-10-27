به گزارش خبرنگار مهر، تدوین نهایی فیلم سینمایی" خنده در باران" به کارگردانی داریوش فرهنگ طی هفته آینده توسط شیرین وحیدی به پایان می‌رسد. با پایان تدوین, صداگذاری و ساخت موسیقی فیلم آغاز می‌شود. بهروز معاونیان صداگذارو کارن همایونفر موسیقی "خنده در باران" را می‌سازند.

دراین فیلم شقایق فراهانی، علیرضا جلالی‌تبار، پوراندخت مهیمن، بهاره رهنما، مرجانه گلچین، نصرالله رادش، صالح میرزاآقایی، رسول نجفیان، رضا فیاضی، ندا مقصودی، سارا منجزی، کیانوش گرامی، احمد ایراندوست، مهران رجبی و گوهرخیراندیش بازی می‌کنند. ولی‌الله مدنی تهیه کننده این فیلم است.

در خلاصه داستان "خنده در باران" آمده است: عروسی پای سفره عقد به ‌جای "بله" می‌گوید "نه". همه چیز ازهمین نقطه شروع می‌شود. داماد همه تلاش خود را می‌کند تا بتواند از عروس جواب "بله" بگیرد اما موفق نمی‌شود. عروس او در یک تغییر غیرمنتظره تبدیل به شخص دیگری می‌شود! جستجوی داماد برای برگرداندن"عروس " سرآغاز ماجراهایی است.



داریوش فرهنگ فیلم‌های سینمایی "طلسم"، "رز زرد"، "یک گزارش واقعی" و مجموعه‌های "طلسم شدگان"، "سلطان و شبان"، "راه شب" را کارگردانی کرده است.

