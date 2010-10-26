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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۳

نمایش "عشق پیرمرد" مقام برتر جشنواره بسیج خراسان رضوی را کسب کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایش "عشق پیرمرد" به کارگردانی هنرمند جوان نیشابوری محسن مسعودی فر مقامهای برتر جشنواره تئاتر « صحنه اوج» بسیجِ خراسان رضوی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، موسی نوکاریزی مسئول کانون بسیج هنرمندان نیشابور وشهرفیروزه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره ی تئاتر بسیج "صحنه اوج" با هدف جذب، هدایت، و بسیجِ هنرمندان در عرصه ی جنگ نرم برگزار شده است و به دنبال پیوند تخصص و تعهد و گام برداشتن در مسیر هنر والای ارزشی و انقلابی است .

وی تصریح کرد: نمایش "عشق پیرمرد" که توسط محسن مسعودی فر هنرمند جوان و بسیجی نیشابوری به عنوان تنها نماینده نیشابور در جشنواره ی تئاتر بسیجِ خراسان رضوی شرکت کرد پس از اجرا در محل مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در مشهد با اقبال خوب مردم و داوران روبرو شد و توانست مقام برتر این جشنواره را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: در این جشنواره از محسن مسعودی فر به عنوان کارگردان این نمایش تقدیر ویژه شد و همچنین تندیس، لوح تقدیر و مبلغ پانصد هزار ریال جایزه نقدی به آقای محمد قاسم بنائیان برای ایفای نقش " پیر صنعان" در نمایش "عشق پیرمرد" در نیشابور اهدا شد.

وی گفت: بازیگری برتر زن ، لوح تقدیر و مبلغ 1.5 میلیون ریال جایزه نقدی به خانم سحر کاهانی به خاطر ایفای نقش ترسا در این نمایش اهدا شد و از طراحی لباس این نمایش نیز تقدیر به عمل آمد.

نوکاریزی بیان کرد: ما امیدواریم بتوانیم ، ضمن اجرای عمومی نمایش فوق در آینده نزدیک با ارائه آثار فاخر و ارزشمند هنرمندان بسیجی نیشابوری را در سطح کشور مطرح و مقام های ارزنده تری کسب کنیم.

کد مطلب 1179060

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