  1. استانها
  2. فارس
۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

در شیراز انجام می شود؛

اجرای طرح مداخله درمانی برای رفع مشکل عدم تحمل شیر

اجرای طرح مداخله درمانی برای رفع مشکل عدم تحمل شیر

شیراز - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماریهای کبد و گوارش دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اجرای طرح بررسی و مداخله درمانی برای رفع مشکل عدم تحمل شیر ویژه شهروندان شیرازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، جلیل معصومی در این خصوص توضیح داد: بسیاری از نیازهای بدن با مصرف شیر برطرف می شود از این رو شیر یکی از ضروریات زندگی افراد است اما برخی با نوشیدن آن دچار مشکلات گوارشی ازجمله تهوع، اسهال، درد شکم و دل پیچه می شوند.

وی ادامه داد: این مشکل به دلیل نبود آنزیمی به نام لاکتوز در دستگاه گوارش این افراد به وجود می آید که گاهی موجب حذف شیراز از برنامه غذایی آنها می شود.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماریهای کبد و گوارش دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: این مرکز با توجه به اهمیت مصرف شیراز، در حال اجرای طرحی است که بر اساس آن شهروندان شیرازی 20 تا 55 ساله که دارای مشکل عدم تحمل شیر هستند مورد بررسی و مداخله درمانی قرار می گیرند.

معصومی اعلام کرد: تمام شیرازیهای 20 تا 55 ساله که دارای این مشکل هستند، می توانند با مراجعه به مرکز تحقیقات گوارش و کبد واقع در بیمارستان نمازی شیراز به مدت سه هفته مراحل درمان را بگذرانند.

وی عنوان کرد: در صورت بررسی وضعیت بیمار پس از طی سه هفته درمان و دریافت نتیجه موفق، فرد می تواند بدون هیچ مشکلی شیر روزانه خود را مصرف کند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماریهای کبد و گوارش دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه در این طرح، شیوه معاینه افراد بسیار ساده است که به صورت تست تنفسی هیدروژن انجام می شود، افزود: با آزمایشهای ساده ای که در جلسه اول انجام می شود در صورت تائید مشکل عدم تحمل شیر در فرد، درمان آغاز می شود.

کد مطلب 1179073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها