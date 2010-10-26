به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر محمدحسین نصرآبادی استاد دانشگاه، هنرمند و کارگردان تئاتر فردا چهارشنبه پنجم آبانماه در خانه هنرمندان برگزار میشود. پیکر این هنرمند فردا از خانه هنرمندان به طرف بهشت زهرا (س) بدرقه میشود.
همچنین مراسم ترحیم و یادبود این هنرمند جمعه هفتم آبانماه از ساعت 11 تا 12:30 در مسجد امیر، واقع در خیابان امیرآباد برگزار میشود. حسین نصرآبادی، هنرمند عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون در آخرین ساعات دوشنبه سوم آبانماه بر اثر سرطان درگذشت.
حسین نصرآبادی، در زمینه سینما، تلویزیون، تئاتر و همچنین در حوزه تحقیق و پژوهش در طی سالهای گذشته فعالیتهای زیادی انجام داده بود. نمایشهای "پزشک قلابی، منشی اجباری"، "سیاه، سفید و گل نسترن" و "یک نوکر و دو ارباب" از جمله نمایشهایی است که به کارگردانی نصرآبادی روی صحنه رفت.
آخرین اثر نمایشی وی نمایش "سیاه، سفید و گل نسترن" بود که سال84 در سالن شماره 2 تئاترشهر به روی صحنه رفت و مرحوم نصرآبادی نویسندگی، طراحی و کارگردانی آن را برعهده داشت.
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