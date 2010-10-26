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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

مجلس ترحیم نصرآبادی جمعه برگزار می‌شود

مجلس ترحیم نصرآبادی جمعه برگزار می‌شود

مراسم ترحیم محمدحسین نصراآبادی هنرمند تئاتر جمعه هفتم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر محمدحسین نصرآبادی استاد دانشگاه، هنرمند و کارگردان تئاتر فردا چهارشنبه پنجم آبان‌ماه در خانه هنرمندان برگزار می‌شود. پیکر این هنرمند فردا از خانه هنرمندان به طرف بهشت زهرا (س) بدرقه می‌شود.

همچنین مراسم ترحیم و یادبود این هنرمند جمعه هفتم آبان‌ماه از ساعت 11 تا 12:30 در مسجد امیر، واقع در خیابان امیرآباد برگزار می‌شود. حسین نصرآبادی، هنرمند عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون در آخرین ساعات دوشنبه سوم آبان‌ماه بر اثر سرطان درگذشت.

حسین نصرآبادی، در زمینه سینما، تلویزیون، تئاتر و همچنین در حوزه تحقیق و پژوهش در طی سال‌های گذشته فعالیت‌های زیادی انجام داده بود. نمایش‌های "پزشک قلابی، منشی اجباری"، "سیاه، سفید و گل نسترن" و "یک نوکر و دو ارباب" از جمله نمایش‌هایی است که به کارگردانی نصرآبادی روی صحنه رفت.

آخرین اثر نمایشی وی نمایش "سیاه، سفید و گل نسترن" بود که سال84 در سالن شماره 2 تئاترشهر به روی صحنه رفت و مرحوم نصرآبادی نویسندگی، طراحی و کارگردانی آن را برعهده داشت.

کد مطلب 1179075

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