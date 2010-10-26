75 هزار دانش آموز بسیجی در راهپیمایی 13 آبان یزد شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سرهنگ پاسدار مهدی شاه ولی ظهر سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی با تشریح برنامه های این هفته اظهار داشت: غبارروبی مزار شهدا،‌ دیدار با خانواده‌ های شهدا و ایثارگران، شرکت یکپارچه در مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه، برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی و هنری، راه ‌اندازی و ساماندهی انجمن ‌های علمی در واحدهای مقاومت، برگزاری جلسه هم‌ اندیشی نخبگان علمی، هنری و ورزشی با استاندار و فرمانداران و ... از جمله برنامه های هفته بسیج دانش آموزی است.

وی افزود: در این هفته در مجموع 17 برنامه محوری با هدف توسعه و تعمیم تفکر بسیجی و معرفی دستاوردها و عملکرد بسیج دانش‌ آموزی و فرهنگیان، ارتقای معرفت دینی و بصیرت سیاسی دانش ‌آموزان، معرفی الگوهای برتر بسیج دانش ‌آموزی، ارتقای روحیه دشمن‌ شناسی، استکبار ستیزی و عدالتخواهی در بین دانش‌ آموزان برگزار می شود.

بیش از 80 هزار دانش ‌آموز استان یزد عضو بسیج هستند

مسئول سازمان بسیج دانش ‌‌آموزی و فرهنگیان استان یزد در بخش دیگری از این نشست از عضویت 80 هزار و 795 هزار دانش ‌‌آموز در استان یزد در واحدهای پیشگامان، پوینده و امیدان بسیج خبر داد.

شاه ‌ولی اظهار داشت: 349 واحد پیشگامان از مجموع دبیرستانها، 409 واحد پوینده از مجموع مدارس راهنمایی و 88 واحد امیدان از مجموع دبستانهای استان یزد تشکیل شده که در مجموع 80 هزار و 795 دانش ‌آموز عضو فعال یا عادی این واحدها هستند.

وی با اشاره به اینکه مجموع آمار دانش‌آموزان استان یزد در مقاطع راهنمایی، متوسطه و پیش‌ دانشگاهی، 110 هزار و 216 نفر است، این میزان عضویت در بسیج را قابل توجه دانست.

بیش از 9 هزار فرهنگی استان یزد در بسیج عضویت دارند

شاه ‌ولی همچنین با اشاره به میزان عضویت فرهنگیان در مجموعه بسیج این استان نیز خاطرنشان کرد: در مجموعه آموزش و پرورش استان یزد، 14 هزار و 403 نفر مشغول فعالیت هستند که 9 هزار و 443 نفر از این تعداد بسیجی هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه بسیج دانش ‌آموزی و بسیج فرهنگیان از سال 87 با یکدیگر ادغام شده است، آمار شهدای دانش ‌آموز و فرهنگی استان را بیش از هزار نفر اعلام کرد و افزود: از مجموع چهار هزار شهید استان یزد، 928 شهید، دانش‌آموز و 121 شهید نیز فرهنگی بوده‌ اند.

از ششم تا سیزدهم آبان‌ ماه، هفته بسیج دانش ‌‌‌آموزی تعیین و نامگذاری شده است.