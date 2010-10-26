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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۱

143 فقره کارت سوخت در آق قلا باطل شد

143 فقره کارت سوخت در آق قلا باطل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار آق قلا گفت: 143 فقره کارت سوخت آژانس های درون شهری در این شهرستان باطل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور علیرضایی عصر سه شنبه در جلسه کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان افزود: در اجرای مصوبات کمیسیون قاچاق کالا و ارز و در راستای کنترل آژانس های مسافرتی درون شهری شهرستان آق قلا، تیمی متشکل از اداره تعزیرات حکومتی به همراه نمایندگان فرمانداری، شرکت نفت، تاکسیرانی و راهنمایی و رانندگی شهرستان تشکیل و نسبت به کنترل و بازرسی از آژانس های مسافرتی درون شهری اقدام شد.

معاون فرماندار آق قلا بیان داشت: در این راستا در مجموع از تعداد 45 موسسه تاکسی تلفنی بازدید و برای 92 راننده متخلف پرونده تخلفاتی تشکیل و تعداد 143 فقره کارت سوخت، شناسایی و ابطال شد. 
 
جانشین رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان آق قلا گفت: از مجموع 92 پرونده ارسالی به تعزیرات، 42 پرونده مختومه ومتخلفان 53 میلیون و 954 هزار و 392 ریال جریمه نقدی شدند.
کد مطلب 1179084

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