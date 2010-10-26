143 فقره کارت سوخت در آق قلا باطل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور علیرضایی عصر سه شنبه در جلسه کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان افزود: در اجرای مصوبات کمیسیون قاچاق کالا و ارز و در راستای کنترل آژانس های مسافرتی درون شهری شهرستان آق قلا، تیمی متشکل از اداره تعزیرات حکومتی به همراه نمایندگان فرمانداری، شرکت نفت، تاکسیرانی و راهنمایی و رانندگی شهرستان تشکیل و نسبت به کنترل و بازرسی از آژانس های مسافرتی درون شهری اقدام شد.

معاون فرماندار آق قلا بیان داشت: در این راستا در مجموع از تعداد 45 موسسه تاکسی تلفنی بازدید و برای 92 راننده متخلف پرونده تخلفاتی تشکیل و تعداد 143 فقره کارت سوخت، شناسایی و ابطال شد.

جانشین رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان آق قلا گفت: از مجموع 92 پرونده ارسالی به تعزیرات، 42 پرونده مختومه ومتخلفان 53 میلیون و 954 هزار و 392 ریال جریمه نقدی شدند.