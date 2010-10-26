اطلاعات و اخبار شبکه طبرستان رتبه برتر کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز مازندران اظهار داشت: براساس اعلام حوزه نظارت و ارزیابی معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما، خبر شبکه طبرستان به علت افزایش تولیدات کیفی مجموعه های خبری، تولید گزارشهای خبری فاخر و پخش بیشترین گزارشهای خبری در شبکه های سراسری با کسب 59 هزار و 770 امتیاز بالاتر از سایر مراکز کشور ایستاد.

تقی صمدی با بیان اینکه خبر مرکز مازندران در شش ماه نخست امسال هم در ارزیابی ها رتبه نخست را از آن خود کرد، معاونت اطلاعات و اخبار مرکز مازندران برای سومین سال پیاپی این عنوان را کسب کرده است .

وی در ادامه گفت: در مراسمی با حضور آخوندی معاون سیاسی سازمان صدا و سیما، موسوی زاده قائم مقام معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما، علم الهدی مدیرکل اخباراستانهای سازمان صدا و سیما و ابراهیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران از مدیران، سردبیران، خبرنگاران و کارکنان معاونت اطلاعات و اخبار مرکز مازندران قدردانی شد.

راهیابی به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

فیلم های مستند اشکو به کارگردانی علی معصومی، چهارشنبه آخر سال به کارگردانی میترا روحی منش، انجیل پجه ماه به کارگردانی حسن جعفری و فیلم داستانی جدامانده به کارگردانی یاسرطالبی از تولیدات سیمای شبکه طبرستان به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران که از دوم تا پنجم آبان ماه سال جاری درتهران برگزار می شود، پذیرفته شد.

درفیلم مستند انجیر پجه ماه، خبرنگار مجله ای به نام ناصر که برای قسمت پزشکی مجله مربوطه، خاطرات کودکی خود را دست مایه قرار می دهد. ازاین رو به مازندران می آید ودرباره خواص میوه انجیر وبرگ درخت انجیر، دست به تحقیق می زند.

"در روشنای آب" صاحب دو تندیس شد

صدای مرکز مازندران باارسال یک اثر به نام درروشنای آب به دبیرخانه اولین جشنواره قرآنی برنامه رادیویی کشور برای رقابت در بخش مسابقه این جشنواره، توانست از میان 44 اثر ارسالی و 5 اثر برگزیده، در دو بخش کارگردانی و بازیگری جایزه اول را از آن خود کند.



در اولین جشنواره قرآنی نمایشهای کوتاه رادیویی که 30 مهرماه سال جاری در تالاراجتماعات صداوسیمای مرکز اصفهان برگزار شد، جایزه نقدی ودو تندیس جشنواره به بهترین کارگردانی برنامه رادیویی درروشنای آب، مینا اسداللهی و بهترین بازیگر اول مرد این برنامه مبین بوی افراز اهداء شد.

ورف چال به رشد رسید

مستند ورف چالبه تهیه کنندگی رحمت الله محمدی پایین دزایی و کارگردانی رسول سپاهی وشهرام حبیب الهی اقدم از گروه مستند سیمای شبکه طبرستان تهیه و تولید شد، به بخش جنبی جشنواره بین المللی رشد راه یافت.



ورف چال به سنت دیرینه این مراسم در منطقه لاریجان آمل که با قدمت 600 ساله، اوایل اردیبهشت ماه هر سال برگزار می شود، پرداخته است.

دراین روز مرد وزن ناحیه اسک ونیاک از سراسر کشور گردهم می آیند. مردان درمنطقه اسک وش جمع می شوند به طوری که هیچ مردی درآبادی حضور ندارد و زنان در روستای اسک مراسم نذری سیدحسن ولی راکه به عنوان تبرک از نیاک به اسک برده می شود، به جا می آورند.

دراین مستند مهدی رازقی صدابرداری، تقی قاسم پور تصویربرداری ونورپردازی، شهرام حبیب الهی اقدم نویسندگی، رضا بازی برون نریشن، احسان فقیهیان تدوین، رحیم ذبیحی دستیارتهیه، شیرزادفر تکنسین و همچنین عکاسی را محمد رضایی برعهده دارند.

دست های همرازدرجشنواره وارش



برنامه مستند دست های همراز به تهیه کنندگی رحمت الله محمدی و کارگردانی و نویسندگی مهدی رسول پور به بخش مسابقه جشنواره وارش راه یافت.

این برنامه که به صنایع دستی استان می پردازد، نشان از تلاش و همت مضاعف، قشر پرتلاش در حوزه صنایع دستی استان است.

سیوگدر در سیمای طبرستان

سیوگدر به مفهوم زمان سیاه عنوان تله تئاتری است که با هدف سرگرمی و اطلاعاتی وموضوع تاریخی از سیمای شبکه طبرستان تهیه وپخش می شود.



تله تئاتر سیوگدرداستان زن وشوهر مرزبانی را بیان می کند که درمرزبین سوادکوه وتهران درزمان حکومت پهلوی اول مرزبانی می کنند. که از قضا روز عروسی آنها به علت حمله یاغی ها به عزا تبدیل شد.این زن و شوهر مطمئن هستند که روزی یاغی ها به آنجا هم می آیند و همیشه با دلهره وترس وانتقام زندگی می کنند وبالاخره شبی از شبها سه یاغی می آیند.

ارمون در 90 دقیقه تولید شد



ارمون عنوان برنامه ای است که درقالب تله فیلم و هدف آموزشی - تربیتی و موضوع فرهنگی به مدت 90دقیقه ازسیمای شبکه طبرستان تهیه و تولید می شود.



در تله فیلم ارمون، مسعود ملکی بعداز 30 سال دوری از وطن به خانه پدری باز می گردد، غافل از اینکه زمان همه چیز را تغییر داده وتنها خاطرات گمشده اورا در می یابند. مسعود قبل از رفتن به خارج قرار بود با دخترب به نام شوکا ازدواج کند اما بعداز رفتن به خارج همانجا ازدواج کرد.