بروز عارضه پوستی و عصبی در اثر مصرف شوینده هایی با آرسنیک بالا

پری غفاری با اشاره به هفته پیشگیری از مسمومیتها به خبرنگار مهر گفت: اکثر شوینده های تولید داخل استانداردهای جهانی مربوط به مقدار آرسنیک، سرب و فلزات سنگین در این قبیل محصولات را دارند.

وی با اشاره به کنترل کیفی شوینده ها در آزمایشگاههای معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت افزود: در این آزمایشگاهها تستهای حساسیت به طور دقیق بر روی محصولات بهداشتی و آرایشی انجام می شود.

مشاور بخش شیمی آزمایشگاه مهر با تاکید بر اینکه استفاده از ماده ضدعفونی کننده "فرمالدئید" در شوینده ها باید کنترل شده باشد، تصریح کرد: میزان آرسنیک در شوینده ها نباید بیش از 2ppm و فلزات سنگین هم می بایست کمتر از 20ppm باشد.

غفاری همچنین به ماده دی اکسان که خطر سرطان زایی دارد اشاره کرد و افزود: این ماده که در شامپوها کاربرد دارد می بایست کمتر از 10ppm باشد تا عارضه ای برای مصرف کننده نداشته باشد.

وی با اشاره به ماده آرسنیک که مقدار زیاد آن برای بدن مضر است، گفت: همچنین سرب به کار رفته در شوینده ها چنانچه بیشتر از حد استاندرداد باشد می تواند سیستم اعصاب و روان فرد مصرف کننده این قبیل محصولات را مختل کند.

غفاری البته تاکید کرد که اثرگذاری مخرب این قبیل شوینده ها و محصولات بهداشتی که مواد شیمیایی آنها بالاتر از حد استاندارد است، در دراز مدت بروز می کند.

مشاور بخش شیمی آزمایشگاه مهر با عنوان این مطلب که شوینده های ایرانی فرمولاسیون ساده تری نسبت به محصولات خارجی دارند، افزود: محصولاتی که استفاده می شود باید با بدن فرد سازگاری داشته باشد. به طوری که مصرف یک شوینده در شخصی عارضه ایجاد می کند و فرد دیگری از آن رضایت دارد.