بارش شدید باران و کاهش دما در استانهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: طی روز چهارشنبه بارش در جنوب استان گلستان، شمال استان سمنان، شرق مازندران و خراسان شمالی از شدت بیشتری برخوردار است.

بر این اساس در برخی نقاط این استانها آبگرفتگی معابر عمومی و بارش برف در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

همچنین دمای هوا بین 4 تا 8 درجه در استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان و خراسان رضوی طی روزهای پایانی هفته کاهش می یابد.

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، روز پنجشنبه در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان به سبب بارش شدید باران، آبگرفتگی معابر عمومی پیش بینی می شود.