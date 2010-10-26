  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

سازمان هواشناسی هشدار داد:

بارش شدید باران و کاهش دما در استانهای شمالی کشور

بارش شدید باران و کاهش دما در استانهای شمالی کشور

سازمان هواشناسی با اشاره به آغاز بارندگی نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی در برخی استانهای کشور طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: طی روز چهارشنبه بارش در جنوب استان گلستان، شمال استان سمنان، شرق مازندران و خراسان شمالی از شدت بیشتری برخوردار است.

بر این اساس در برخی نقاط این استانها آبگرفتگی معابر عمومی و بارش برف در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

همچنین دمای هوا بین 4 تا 8 درجه در استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان و خراسان رضوی طی روزهای پایانی هفته کاهش می یابد.

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، روز پنجشنبه در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان به سبب بارش شدید باران، آبگرفتگی معابر عمومی پیش بینی می شود.

کد مطلب 1179092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها