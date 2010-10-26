روزانه دو میلیون سفر درون شهری در شیراز انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمود رضایی در نشست آموزش شهروندی که برای رانندگان تاکسی برپا شد، افزود: پس از هدفمندی یارانه ها، بخش عمده ای از سفرهای درون شهری به سمت استفاده از تاکسی متمایل می شود که این به نفع رانندگان تاکسی است.

وی از احداث جایگاه های جدید سوخت (CNG) در شیراز خبر داد و گفت: تاپایان آذرماه هفت تا هشت جایگاه سوخت (CNG) به مجموعه قبلی اضافه می شود.

در ادامه این نشست فرمانده پلیس راهور استان فارس نیز با تاکید بر لزوم اجرای قوانین و مقررات نیز اظهار داشت: قوانین برای این وضع شده اند که کارها به پیش برود.

سرهنگ محمد رضا ضیایی با بیان اینکه 56 درصد تخلفاتی که در شیراز انجام می شود تخلفات رفتاری است، عنوان کرد: این تخلفات نوعی دهن کجی به اجتماع است که نیاز به تذکر دارد.

وی با اشاره به وجود 34 مرکز فروش بنزین در سطح شهر شیراز نیز بیان کرد: روزانه یک میلیون و 678 هزار لیتر بنزین و 450 هزار لیتر گازوئیل در شیراز مصرف می شود.

فرمانده پلیس راهور استان فارس افزود: روزانه 300 هزار وسیله نقلیه در شیراز تردد می کند.