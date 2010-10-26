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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۱۰

آموزش و پرورش نیازمند شناسایی ظرفیتهای جوان است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: باید استعدادهای جوان در دستگاه تعلیم و تربیت شناسایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه و تودیع مشاور مدیر کل آموزش و پرورش در امور جوانان افزود: با شناسایی و معرفی جوانان لایق در سمتهای گوناگون ، خروج پیشکسوتان کارآمد جبران می شود .

وی تصریح کرد: سال های اخیر حدود 10 هزار فرهنگی بازنشسته و ظرفیت های جوان جایگزین آنان شدند.
 
فیاضی با اشاره به اهمیت آموزش نیروهای جوان گفت: نیروهای جوان به عنوان کارگردانان اصلی دستگاه تعلیم و تربیت باید تحت آموزش های تخصصی قرار گیرند.
 
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: تلاش های همکاران در استخدام نیروهای جدید که با سختی و مشقت بسیاری همراه بود قابل تقدیر و ستودنی است.
 
فیاضی افزود: دانش آموزان سرمایه های اصلی ما هستند که باید با دقت برای آینده آن ها برنامه ریزی شود.
 
وی حرکت در مسیر تحقق اهداف را مهم خواند و یادآور شد: هر کس باید به نوبه خود به وظیفه اش عمل کند تا در مجموع موفقیت حاصل شود.
 
در پایان غلامحسن علیزاده با دریافت ابلاغ به عنوان مشاور مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در امور جوانان منصوب شد.
 
 
کد مطلب 1179097

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