آموزش و پرورش نیازمند شناسایی ظرفیتهای جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه و تودیع مشاور مدیر کل آموزش و پرورش در امور جوانان افزود: با شناسایی و معرفی جوانان لایق در سمتهای گوناگون ، خروج پیشکسوتان کارآمد جبران می شود .

وی تصریح کرد: سال های اخیر حدود 10 هزار فرهنگی بازنشسته و ظرفیت های جوان جایگزین آنان شدند.

فیاضی با اشاره به اهمیت آموزش نیروهای جوان گفت: نیروهای جوان به عنوان کارگردانان اصلی دستگاه تعلیم و تربیت باید تحت آموزش های تخصصی قرار گیرند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: تلاش های همکاران در استخدام نیروهای جدید که با سختی و مشقت بسیاری همراه بود قابل تقدیر و ستودنی است.

فیاضی افزود: دانش آموزان سرمایه های اصلی ما هستند که باید با دقت برای آینده آن ها برنامه ریزی شود.

وی حرکت در مسیر تحقق اهداف را مهم خواند و یادآور شد: هر کس باید به نوبه خود به وظیفه اش عمل کند تا در مجموع موفقیت حاصل شود.

در پایان غلامحسن علیزاده با دریافت ابلاغ به عنوان مشاور مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در امور جوانان منصوب شد.



