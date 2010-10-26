محور ترانزیتی قوچان - باجگیران تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، سید آیت الله هاشمی نسب ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: عملیات اجرایی قطعه سوم محور ترانزیتی قوچان - باجگیران به اتمام رسیده است و با توجه به حجم بالای عبور وسایل باربری ترانزیتی و نیازهای موجود، قطعه سوم راه اصلی قوچان - باجگیران به طول بیش از 21 کیلومتر از روستای دربادام آغاز و به شهر مرزی باجگیران ختم می شود.

وی در رابطه با مشخصات فنی این پروژه اظهار داشت: حجم عملیات خاکبرداری پروژه 2321 هزار متر مکعب، حجم خاکریزی 928 هزار مترمکعب و اساس و زیراساس آن 101 هزار مترمکعب است.

هاشمی نسب تصریح کرد: این پروژه دارای یک تونل به طول 1064 متر است و پروژه قطعه سوم محور قوچان - باجگیران با هزینه اجرایی150 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به اجرا در آمده است.

مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد که بهره‌برداری از این پروژه موجب افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور خودروها در این محور پرتردد ترانزیتی شود.