347 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی فارس انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهران حفاری در این رابطه توضیح داد: با توجه به طرح هدفمند سازی یارانه ها و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، بازرسیهای گسترده و هدفمندی با همکاری سازمان بازرگانی، مجمع امور صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال تاکنون صورت گرفته است.

وی ادامه داد: این 347 هزار بازرسی صورت گرفته منجر به شناسایی 12 هزار و 96 واحد متخلف و تشکیل برگ گزارش شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان یادآور شد: در طول این مدت افزون بر هشت هزار گزارش مردمی در سطح استان فارس نیز دریافت شد که نشان از همکاری مردم با این سازمان دارد.

حفاری عنوان کرد: در همین راستا سهم شهرستان شیراز از مجموع بازرسیها 148 هزار و 105 مورد بوده که از این تعداد پنج هزار و 872 واحد متخلف تشخیص و برگ گزارش بازرسی تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی اضافه کرد: در شهرستان شیراز نیز سطح همکاری مردم و ارسال گزارشات به صورت کتبی و تلفنی پنج هزار و 379 مورد بوده است که از مجموع کل پرونده های تشکیل شده عدم درج قیمت و گرانفروشی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان فارس ضمن تشکر از همراهی مردم با این سازمان در ارسال گزارشات ، درخواست کرد که همشهریان هرگونه اطلاع از وجود انبارهایی که احتمال احتکار کالاهای مورد نیاز مردم در آنها وجود دارد را با تلفنهای 2340000 و 124 اطلاع دهند.