بازدید خبرنگاران داخلی و خارجی از آزادراه خرم آباد - پل زال

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، خبرنگاران رسانه هایی از جمله خبرگزاری رویترز، تلویزیون رویترز، خبرگزاری کیودو ژاپن، روزنامه الاتحاد عراق، خبرگزاری الاخلاص ترکیه، تلویزیون "تی آر تی" ترکیه، روزنامه الرشید عراق، روزنامه الصباح الجدید عراق، شبکه "ال بی سی" لبنان، شبکه المنار، شبکه العالم و روزنامه آفاق عراق از جمله خبرنگاران خارجی بودند که امروز سه شنبه از آزادراه خرم آباد - پل زال بازدید کردند. در این بازدید خبرنگاران رسانه های داخلی کشور نیز حضور داشتند.

معاون ساخت و توسعه آزادراههای کشور در جریان این بازدید در گفتگو با خبرنگاران از بهره برداری آزمایشی این آزادراه از روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد.

مسعود رهنما با اشاره به لغو برنامه افتتاح این آزاد راه در روز 27 مهر ماه سال جاری به دلیل سفر رئیس جمهوری به لبنان، یادآور شد: مطابق برنامه ریزیهای انجام شده این آزادراه روز یکشنبه هفته آینده مصادف با نهم آبان ماه به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگاران گفت: پروژه احداث آزادراه خرم آباد - پل زال به طول 104 کیلومتر آماده بهره برداری است.

عباس رضایی با بیان اینکه برای این پروژه تاکنون اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیارد ریال صرف شده، اظهار داشت: احداث آزادراه خرم آباد - پل زال که یکی از مهمترین طرحهای راهسازی کشور به شمار می رود از دی ماه سال 84 آغاز شده است.

وی تصریح کرد: این آزادراه علاوه بر اینکه مسافت 165 کیلومتری خرم آباد تا پل زال را حدود 60 کیلومتر کاهش می دهد، موجب کاهش چشمگیر سوانح رانندگی، صرفه جویی در مصرف سوخت و همچنین کاهش زمان سفر در طول مسیر خواهد شد.

رضایی افزود: آزادراه خرم آباد - پل زال به صورت چهار خطه و با عرضی در حدود 26 متر در دست ساخت است که با احداث یک دستگاه تقاطع غیر همسطح در فاصله 18 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خرم آباد آغاز شده و با ساخت یک دستگاه تقاطع غیر همسطح در 3.5 کیلومتری روستای پل زال واقع در حدود 60 کیلومتری شهرستان اندیمشک خاتمه می یابد.

وی یادآور شد: در طول مسیر این آزاد راه تعداد 14 دستگاه تونل دوقلو به طول 25 کیلومتر و تعداد 28 دستگاه پل بزرگ به صورت رفت و برگشت به طول 2.6 کیلومتر وجود دارد.