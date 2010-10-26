پیروی کورکورانه از اسناد ویکی لیکس خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری النخیل عراق،"الشیخ محمد الخزاعی" ضمن هشدار درپیروی کورکورانه ازاسناد ویکی لیکس گفت: تحقیق جدی باید صورت گیرد و صحت وسقم اطلاعات منتشرشده باید معلوم شود.

وی افزود :اطلاعات منتشرشده به طور کامل گویای حقیقت نیست و بیشتر حالت گزینشی دارد زیرا درعراق عوامل صهیونیستی و تروریستی نیز وجود دارد، اما دراسناد مذکور اشاره ای به آنها نشده است.

الخزاعی تاکید کرد: اسناد مذکور فقط به نقش ایران و"نوری المالکی" پرداخته است و این نشان دهنده ماهیت سیاسی گزارش است.

وی تصریح کرد: انتشار اسناد در زمانی که مالکی اقدام به سفر منطقه ای کرده و روابط عراق با کشورهای عربی و همسایه آن روبه بهبود است، صورت می گیرد.

الخزاعی ضمن انتقاد از طایفه ای توصیف کردن مالکی گفت: این اتهام مفهومی ندارد زیرا مسئولیت کامل حوادثی که درعراق رخ داده با اشغالگران آمریکایی و کشورهای عربی که زمینه را برای اشغال آماده کردند، است.

وی تاکید کرد: اگر مالکی طایفه گرا بود با پیشنهادات تجزیه طلبانه آمریکا و مقامات این کشور موافقت می کرد و در راستای آشتی ملی گام برنمی داشت و با قانون شکنان مقابله نمی کرد.

این سیاستمدار عراق تصریح کرد: زمان انتشار این اسناد مشکوک به نظر می رسد زیرا روند تشکیل دولت عراق مراحل پایانی خود را سپری می کند .

خزاعی ضمن انتقاد از پوشش وسیع اسناد ویکی لیکس توسط شبکه های عرب زبان گفت: این شبکه ها زمانی که رژیم سابق مردم عراق را قتل و عام می کرد کجا بودند؟ چرا هنگامی که عراق درمحاصره به سر می برد دردهای عراقیها را پوشش نمی دادند؟

وی ادامه داد: اگر کشورهای عربی و همسایه خواهان امنیت عراق هستند سران فساد را از ورود به خاک عراق منع کنند و سفیران خود را به عراق بفرستند.

خزاعی گفت: تحقیق دراطلاعات منتشر شده به نفع مردم عراق است زیرا به ما امکان می دهد که علیه همه کشورهایی که درکشتار مردم عراق دست داشته اند اقامه دعوا کنیم اما درسطوح داخلی مالکی، حزب الدعوه، جریان صدر یا مجلس اعلا اسلامی عراق همواره مخالف اشغال بوده اند.

سیاستمدار عراقی افزود: مراجع چهارگانه درسال 2002 فتوی معروف ضد اشغال دادند و این نشانه عدم طایفه گری درعراق است.کشورهای عربی بهتر است که درسیاستهای خود درقبال عراق تجدید نظر کنند.