آلبوم موسیقی ایل بختیاری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این آلبوم قطعات مختلفی چون لالایی‌ها،موسیقی عزا،موسیقی کار،موسیقی جشن و شادمانی،موسیقی چوپانی،آوازهای مخصوص عروسی،منظومه‌های مکتب خانه‌ای،آوازهای حماسی،داستان‌های ایلی،آوازهای عاشقانه،ترانه‌های جشن و سرور و... در ۴ سی‌دی منتشر شده است.

موسیقى بختیارى براساس پراکندگى مناطقِ قشلاقى و ییلاقىِ این ایل در استان چهارمحال و بختیارى و قسمت‏هایى از استان کهگیلویه و بویراحمد و نیز، به‏ طور عمده و به ترتیب اهمیت، در مناطقى از لرستان، خوزستان، اصفهان، بوشهر و فارس رواج دارد و این پراکندگى ناشى از قرن‏ها کوچ و جابه‏جایى ایلات و طوایف بختیارى در استان‏ها و نواحى مذکور است. این امر موجب شده است که موسیقى این ایل به‏طور محسوسى بر موسیقى مناطق فوق تأثیر گذاشته و در مواردى نیز از آن متأثر شود.



با این‏همه، موسیقى بختیارى از نظر ساختارِ آهنگ‏ها از چنان شاخصه‏هایى برخوردار است که به آن شخصیتى مستقل و ممتاز بخشیده و، به همین دلیل، به‏عنوان یکى از مهم‏ترین گونه‏ها و رپرتوارهاى موسیقىِ قومى و ایلى در ایران قابل بررسى است. درونمایه و مبناى مضمونىِ این موسیقى عمدتاً بر محور معیشت و دامپرورى و روابط اجتماعى، اقتصادى و فرهنگىِ آن معطوف است و موسیقى حماسى نیز بخش عظیمى از این موسیقى را دربرمى‏گیرد.



اصیل‏ترین قطعاتِ موسیقى بختیارى عمدتاً در زاگرس مرکزى، به‏ویژه مناطقى از چهارمحال و بختیارى تا خوزستان و منطقه‏ى مُگویى و سرِآقاسید و قسمت‏هایى از لردگان، قابل ردیابى است.



موسیقى ایل بختیارى را مى‏توان به دو بخشِ کلىِ‏سازى و آوازى تقسیم کرد.موسیقىِ سازىِ این منطقه شامل قطعاتى است که توسط کرنا، که اساسى‏ترین ساز منطقه است، و سرنا، سرناى دوبَر، دهل، دایره - عمدتاً در بخش میزدج - نِىْ‏شیت و نىِ چوپانىِ هفت‏بند اجرا مى‏شوند. مهم‏ترین بخش این گروه از قطعاتِ‏سازى عبارت است از موسیقىِ انواعِ بازى‏ها، رقص‏ها، مراسم سوگ‏آمیزِ کُتَل، که چپى نام دارد و توسط کرنا و سُرنا و دهل نواخته مى‏شود، و نیز قطعات چوپانى که توسط شبانان با نى چوپانى اجرا مى‏شوند.

بخش بزرگى از موسیقى ایل را موسیقى آوازى تشکیل مى‏دهد که عمدتاً شاملِ سه نوع آوازهاى با وزن آزاد، مانندِ "شُلِیل"، "بَلال" و غیره؛ آوازهاى با وزن فراخ، مانندِ "چپى"، "نظامى‏خوانى" و آوازهاى با وزن مشخص،مانندِ"داى‏نى‏ناى"، "داینى داینى" و غیره است.



موسیقى بختیارى، مانند دیگر انواعِ موسیقىِ ایلى و قومىِ نواحى ایران، از کارکردهاى مختلف و متنوعى برخوردار بوده، اقشار مختلف ایل - در سنین مختلف، چه زن و چه مرد - با آن مأنوس هستند. یادآورى و قید نام افراد در لالایى‏ها، نغمه‏هاى عروسى و بلال‏ها، نغمات حماسى و گاگِریوْ (موسیقى عزا) مبین این نکته است که این موسیقى از تولد تا مرگ با یکایک افراد ایل در ارتباط است؛ حتی در هنگام کار و تلاش نیز موسیقى خستگى را از تن مردان و زنان ایل بیرون مى‏کند. آوازهاى مربوط به کارهاى روزمره در هنگام دروگرى - با آواز برزگرى و بِئُرو - و هنگام گاودوشى و خرمن‏کوبى و نیز ترانه‏هاى هُلِى‏هُلِى قطعاتى است که با گوش‏هاى پیرمردان ایل آشناست و آنها این باور را نیز دارند که با زمزمه‏ى این آهنگ‏ها برکت بر مال سرازیر مى‏شود.



منظومه‏خوانى و شاهنامه‏خوانى نیز بخش مهم آوازهاى مکتب‏خانه‏اى و مجلسى را دربرمى‏گیرد. پیران در مجالس بزرگان و شب‏نشینى‏ها، علاوه بر شاهنامه‏خوانى و منظومه‏خوانى، داستان‏هاى پهلوانى از حماسه‏آفرینان ایل خود نیز مى‏خوانند که شاملِ "علیداد"، "سردار اسعد"، "جنگِ طهرون"، "جنگِ شیمبار"، "جنگِ مُنار" و غیره است. موسیقى بختیارى یکى از اصلى‏ترین وجوه فرهنگ ایل و بازتاب تفکر، ذوق و زیباشناسى مردم ایل است.