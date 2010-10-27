مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد روز جمعه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد به منظور حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو روز جمعه 7 آبان‌ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

این رقابت‌ها در دو وزن 84 و 96 کیلوگرم برگزار می شود که احسان لشکری دارنده مدال طلای آسیا، جمال میرزایی، علی اصغر بذری دارنده مدال نقره جهان و حسن رحیمی در وزن 84 کیلوگرم به مصاف هم می روند. در وزن 96 کیلوگرم نیز سعید ابراهیمی دارنده مدال نقره جهان، رضا یزدانی دارنده دو مدال برنز جهان، عرفان امیری، سینا غنی‌زاده و عباس طحان به مصاف هم می روند. البته عرفان امیری اعلام کرده است به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه دست نمی‌تواند در این رقابت‌ها شرکت کند.

این مسابقات با دو کیلوگرم ارفاق وزن از ساعت 9:30 روز جمعه با قضاوت پنج داور بین المللی از جمله بهمن طالبی و اکبر طهماسبی داوران المپیکی کشتی ایران و زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار می شود. در پایان رقابت‌های انتخابی کادر فنی تیم ملی بهترین کشتی گیران را برای حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو انتخاب می کند.

رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی گوانگجو طی روزهای 30 آبان‌ماه تا 5 آذرماه برگزار می شود.