لازمه انجام کار اقتصادی فقط پول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز سه شنبه در نمایشگاه عرضه توانمندیهای بخش تعاون در استان اصفهان تاکید کرد: تعاونی ها باید برنامه ریزی داشته باشند تا دولت پای خود را از اقتصاد و بنگاهداری بیرون بیاورد.

وی گفت: یکی از اقدامات حمایتی اصل 44 از تعاونی ها در سالهای گذشته ، ایجاد بانک توسعه تعاون به دلیل پایین بودن رغبت بانکهای کشور به تسهیلات دهی برای تعاونی ها بوده است.

عباسی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته شبکه بانکی کشور 700 میلیارد تومان به تعاونی ها و اتحادیه ها تسهیلات پرداخت کرده است، تصریح کرد: این در حالی است که در یکسال گذشته از فعالیت بانک توسعه تعاونی تسهیلات پرداخت شده به تعاونی های 1500 میلیارد تومان بوده است.

وزیر تعاونی ادامه داد: هم اکنون 6 هزار تعاونی عرضه محصولات، تولیدات و مصرف در کشور فعالیت می کنند که شبکه شدن این تعداد تعاونی می تواند، ضمن کمک به توسعه بخش تعاون در گسترش عدالت اجتماعی نیز موثر واقع شود.

وی با اعلام اینکه من مخالف پرداخت تسهیلات کلان به یک نفر هستم تا تسهیلات گیرنده بتواند برای افراد دیگر اشتغال ایجاد کند ، افزود: عدالت اجتماعی حکم می کند تا این فرصت در اختیار تعداد زیادی از افراد واجد صلاحیت قرار گیرد تا از این طریق تحقق عدالت اجتماعی میسر شود و این موضوع فقط از طریق توسعه تعاونی ها امکانپذیر است.

عباسی همچنین مشکل جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی را بی تجربگی آنها در شروع کسب و کار و فعالیت اقتصادی دانست و بیان داشت: به دلیل اینکه جوانان تحصیلکرده نمی دانند که پس از پایان دوره تحصیلی چه کاری را می توانند انجام دهند، از این اداره به آن اداره می روند و حاضرند مشاغل با حقوق و مزایای پایین را نیز برای گریز از بیکاری بپذیرند و این موضوع باید حل شود.

وزیر تعاون همچنین تعداد ثبت نام شدگان در سایت وزارت تعاون را 450 هزار نفر اعلام کرد و گفت: از زمان آغاز به ثبت نام از کارجویان در سایت وزارت تعاون تاکنون 450 هزار نفر توانسته اند تقاضای خود را در سایت این وزارتخانه به ثبت برسانند.

عباسی وابستگی کشور به اقتصاد یارانه ای در دهه 60 و همچنین وابستگی به فروش نفت را که از دهه پنجاه آغاز شده است را یک مشکل ساختاری دانست و بیان داشت: برخلاف اینکه قرار بود منابع کشور در اختیار گروه خاصی قرار نگیرد ولی این موضوع محقق نشد، ضمن اینکه بخش مهمی از اقتصاد کشور نیز هم اکنون به صورت دولتی اداره می شود.

وی با اشاره به این موضوع که برخی فکر می کند لازمه انجام کار اقتصادی فقط پول است، گفت: این موضوع درست نیست چون اگر پول را به دست عده‌ای از افرادی بدهیم آنها نخواهند توانست از آن استفاده کنند.

امروز با حضور وزیر تعاون، استاندار اصفهان، تعاونگران و شرکتهای تعاونی نمایشگاه عرضه توانمندی های بخش تعاون در استان اصفهان با حضور 97 شرکت تعاونی از استانهای اصفهان، قم، یزد، چهارمحال و بختیاری ، مرکزی و لرستان افتتاح شد.