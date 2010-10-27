شهر تهران رتبه اول ثبت دامنه های اینترنتی

علیرضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهر تهران رتبه اول ثبت دامنه های اینترنتی را در میان سایر شهرها و استان های کشور به خود اختصاص داده است گفت: در بحث ثبت دامنه های اینترنتی شاهد اختلاف زیاد تهران با سایر شهرها هستیم به نحوی که تقریبا شهر تهران دو برابر دیگر استانها دامنه اینترنتی ثبت کرده است.

وی گفت: استان تهران و استان خراسان رضوی و شهرهای شیراز، کرج، تبریز، قم، یزد، اهواز و کرمان پس از تهران در رتبه های بعدی ثبت دامنه اینترنتی قرار دارند.

ثبت طولانی ترین دامنه اینترنتی با 63 حرف

مدیر ثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی از ثبت دامنه اینترنتی 63 حرفی با پسوند دات IR خبر داد و به مهر گفت: این دامنه طولانی ترین دامنه ثبت شده در کشور است.

وی با بیان اینکه طبق استاندارد حداکثر دامنه ثبت شده 63 حرف است که چنین دامنه ای در IR به ثبت رسیده است به مهر گفت: این دامنه 63 حرفی را فردی به صورت فینگیلیش ثبت کرده که مضمونی شبیه به اینکه " این طولانی ترین دامنه ثبت شده تحت دامنه IR است"، دارد.

صالح اضافه کرد: برای پس گرفتن دامنه از دارنده فعلی مواردی باید مشخص شود، اول آنکه فرد مدعی نسبت به آن نام حق داشته باشد و دیگر آنکه ثابت شود فرد ثبت کننده قصد سوء استفاده داشته یا درحال سوء استفاده باشد.

ثبت 174 هزار و 881 دامنه اینترنتی در کشور

طبق آخرین بررسی ها تاکنون بیش از 174 هزار و 881 دامنه اینترنتی در کشور به ثبت رسیده و فعال است که ثبت دامنه با پسوند لاتین IR با 164 هزار و 343 مورد بیشترین سهم را دارد.

همچنین دامنه ثبت شده با پسوند فارسی "ایران " حدود 5 هزار و 749 دامنه است و حدود دو هزار و 340 دامنه اینترنتی با پسوند CO.IR، یکهزار و 314 دامنه اینترنتی با پسوند AC.IR و 365 دامنه اینترنتی با پسوند GOV.IR فعال است.

از دیگر دامنه های ثبت شده و فعال در کشور می توان به 341 مورد ثبت دامنه اینترنتی با پسوند SCH.IR، حدود 274 مورد پسوند ORG.IR ، حدود 108 مورد پسوند ID.IR و حدود 47 مورد دامنه اینترنتی با پسوند NET.IR اشاره کرد.