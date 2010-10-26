کتاب اصول و مهارتهای آتش نشانی برای اولین بار در کشور رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا بمانیان قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص کتاب ایمنی گفت: این کتاب از منابع علمی -‌ دانشگاهی معتبر در حوزه ایمنی استفاده کرده و از سری کتاب های انجمن ملی حفاظت از حریق (NFPA) است.

وی انتشار این کتاب را گامی در جهت ارتقای فرهنگ ایمنی و عملیاتی جامعه دانست و گفت: افزایش دانش علمی آتش نشانان نیز از دیگر اهداف چاپ این کتاب است و این کتاب حاصل همکاری مشترک معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد است.

کتاب اصول و مهارتهای آتش نشانی 9 بار بازبینی شده است

بمانیان خاطر نشان کرد: به منظور دقت در کار و با وجود ترجمه متن توسط گروه مترجم، کتاب فوق 9 بار توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مورد بازبینی قرار گرفته است.

قائم مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: این کتاب در دو جلد و 37 فصل برای اولین بار در خاورمیانه ترجمه شده و به عنوان مرجع آموزشی مهارتهای آتش‌نشانی برای کارکنان سازمان های آتش نشانی سراسر کشور و منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.