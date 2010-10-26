بخش جدیدی در پرونده شهرام جزایری/ گزارش 1414 صفحه ای درباره قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی عصر امروز سه شنبه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که در محل آمفی تئاتر مرکزی این دانشگاه برگزار شد در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان در رابطه با اتهامات وارد شده در مناظره های انتخاباتی درباره برخی از مسئولان کشور گفت: تا جایی که من از زیرمجموعه های قضایی خبر دارم مدرک، سند یا گزارشی در خصوص این اتهامات که در مناظره ها مطرح شد، ارائه نشده و البته این سئوال جدی است که چرا این مدارک به دستگاه قضایی جهت رسیدگی ارسال نشده است.

وی افزود: باید به سمتی برویم که سخنان خود را مستند کرده و به گونه ای مطالب خود را در منظر عمومی بیان کنیم که بتوان با استناد به مدارک مربوط به آن متخلفین را تحت تعقیب قرار دهیم.

پورمحمدی تصریح کرد: البته من از سوی سازمان بازرسی کل کشور اعلام می کنم که آماده ایم هرگونه مدرک و مستندی ارائه شود مورد تعقیب و بازرسی قرار بدهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با قضایای پیش آمده در بازداشتگاه کهریزک گفت: ما یک ماه قبل از دستور مقام معظم رهبری گزارش مفصلی را از این بازداشتگاه تهیه کرده و به مسئولان عالی ارسال کردیم و چندی بعد نیز گزارشی خدمت مقام معظم رهبری رسید که رهبر انقلاب به سرعت دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کردند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره نحوه نظارت بر قوه قضائیه گفت: شکایات بسیاری از قضات در دادسرای عالی قضات مورد رسیدگی قرار می گیرد و علاوه بر آن حفاظت قوه قضائیه نیز نظارت خود را بر اجرای قانون در قوه قضائیه دارد.

طرح نظارت سازمان بازرسی بر قوه قضاییه در 1414 صفحه

پورمحمدی به برخی از فعالیت های سازمان بازرسی در نظارت بر امور اداری قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: یکی از طرح های نظارتی سازمان بازرسی طرح جامع نظام اطلاعات و آمار قوه قضائیه است که در 1414 صفحه و با بررسی 70 هزار برگ گردش اداری پرونده ها را مورد بررسی قرار داده است و در 30 مرکز استان از 5 هزار مراجعه کننده، 4 هزار قاضی و کارمند قوه قضائیه نظرخواهی شده است و همچنین 22 هزار نفر ساعت کار در این مورد انجام شده که اگر از یک دستگاه اجرایی می خواستیم این بازرسی ها را انجام دهیم صدای آنها در می آمد.

اطلاعت جدید درباره پرونده شهرام جزایری

پورمحمدی با اشاره به پرونده شهرام جزایری گفت: یکی از مواردی که ما اخیرا در پرونده قضایی وی به آن رسیده ایم این است که او بجای پرداخت جریمه‌ ای که به آن محکوم شده است درحال فروش دارایی‌های خود بوسیله سندسازی است که پرونده ای هم در این زمینه تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با علت عدم برخورد با سران فتنه گفت: در برخی از مسائل باید توجه داشت که برخورد جدی، نه تنها عاملی برای رفع فساد نمی شود بلکه خود فتنه آور است که نباید انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ما پرونده های بسیار زیادی از طیف های مختلف سیاسی را در دست داریم ، افزود: از بالاترین سطح تا پائین ترین سطح به تمامی آنها بدون محدودیت رسیدگی خواهد شد و هیچ مصلحت اندیشی در برقراری عدالت نبوده و معتقدیم که بالاترین مصلحت اندیشی اجرای عدالت است.

گزارش سازمان بازرسی از سفرهای استانی آماده شد

پورمحمدی در پاسخ به سئوالی درباره پروژه های عمرانی دولت گفت: ما به تناسب و تناوب بر تمامی پرونده ها نظارت داریم و آنها را کنترل و بازرسی می کنیم و همچنین اگر لازم بود در معاملات حضور پیدا کرده و در صورت مشاهده ضرر و زیانی معامله را باطل اعلام می کنیم.

وی برای نمونه به سفرهای استانی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در رابطه با سفرهای استانی چندین بازرسی را انجام داده و گزارشی نیز از اجرا یا عدم اجرای مصوبات استانی را تهیه کرده ایم که این گزارش را به مقامات مسئول ارسال می کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که سازمان بازرسی در زمینه پیشگیری از جرم متمرکز شده و سعی دارد که قبل از وقوع جرم اقدامات لازم را صورت دهد تا هزینه ای از این بابت متوجه کشور نشود.

لازم به ذکر است در ابتدای این نشست پورمحمدی رئوسی از بیانات امام راحل درباره قضاوت و تاثیر قضاوت کارآمد بر اصلاح جامعه را بیان کرد.