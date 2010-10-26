تاکید ایران بر تسریع در احداث خطوط ریلی بین ایران-ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا معاون اول رئیس جمهور امروز سه شنبه در دیدار تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان با تاکید بر ضرورت تسریع در اتصال خطوط ریلی ایران و ارمنستان گفت: اجرای توافقات انجام شده در خصوص اتصال خطوط ریلی دو کشور، گام بلندی در جهت پیشرفت دو کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت ایران برای اتصال خطوط ریلی سراسر کشور گامهای بلندی برداشته است و پروژه های وسیعی در دست اقدام دارد، خاطرنشان کرد: با این اقدامات شبکه بزرگی برای ترانزیت ایران و کشورهای همسایه بوجود می آید و ارمنستان نیز می تواند از طریق ایران به سایر کشورهای همسایه متصل شود.

رحیمی با اشاره به روابط خوب مسلمانان و ارامنه در تاریخ ایران، گفت: رابطه ایران و ارمنستان همواره رابطه‌ای دوستانه بوده است و برای گسترش روابط و همکاریهای دو کشور باید بیش از پیش تلاش شود.

وی با اشاره به روابط سیاسی صمیمانه میان ایران و ارمنستان، گفت: ایران آمادگی دارد در تمامی زمینه ها روابط اقتصادی و تجاری خود را در سطح روابط سیاسی با کشور دوست و همسایه ارمنستان افزایش دهد که این امر نیازمند تلاش و تسریع در اجرای توافقات فیمابین است.

معاون اول رئیس جمهورخاطرنشان کرد: روابط صمیمانه دو ملت پشتوانه ای برای جهش سطح مبادلات تجاری ایران و ارمنستان است و باید برای برای تحقق این امر سقف معینی را برای حجم مبادلات فیمابین تعیین و برای رسیدن به آن تلاش کنیم.

وی همچنین با اشاره به تحولات و پیشرفت‌های اخیر ایران در عرصه های علمی و فناوری، گفت: ایران آمادگی دارد تجربیات و دانش فنی خود را در تمامی زمینه ها از جمله بهداشت و درمان در اختیار کشور دوست ارمنستان قرار دهد.

رحیمی تصریح کرد: ایران و ارمنستان می توانند مبادلات تجاری خود را با ارز رایج دو کشور انجام دهند که این امر باعث افزایش ارزش پول دو کشور خواهد شد.

تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به روابط صمیمانه دو کشور خواستار تحکیم و گسترش روابط اقتصادی ایران و ارمنستان شد.

نخست وزیر ارمنستان ضمن قدردانی از مقامات جمهوری اسلامی ایران به خاطر شرایط مناسبی که برای ارامنه ایرانی فراهم است، گفت: دو کشور از ظرفیت و پتانسیل بالایی برای همکاریهای مشترک برخوردارند و روابط دو کشور می تواند در راستای منافع دو ملت گسترش یابد.

وی همچنین خواستار افزایش همکاریها در زمینه های تبادل انرژی و برق، اتصال خطوط ریلی، همکاریهای علمی و آموزشی و همکاری در زمینه داروسازی شد.