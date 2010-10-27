محکومیت های نقدی در زنجان 130 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا حدادپور شامگاه سه شنبه در چهارمین جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات استان زنجان اظهار داشت: در شش ماهه اول امسال میزان محکومیت های نقدی سه میلیارد ریال بوده است که 130 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

حدادپور ادامه داد: در این مدت سه هزار و 321 بازرسی توسط گشت های سیار انجام شده و هزار و 228 پرونده تشکیل شده است که به همه آنها رسیدگی و مختومه اعلام شده است.

وی از کشف 300 کارتن سیگار خارجی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال و چای خارجی قاچاق به ارزش 100 میلیون ریال در "پاساژ کسری" زنجان خبر داد و افزود: این موضوع در حال حاضر در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز در مرحله تشکیل پرونده و انجام بررسی است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: نیروهای بازرسی و گشت سیار این سازمان روزانه تا ساعت هشت و نیم شب در سطح شهر مستقر هستند.

حدادپور، کنترل ترازوهای مرغ و ماهی فروشان، قصابان و طلافروشان، کنترل قیمت و نحوه توزیع سیلندر گاز در سطح استان را از جمله اقدامات انجام گرفته در شش ماه گذشته عنوان کرد.

وی با اشاره به موضوع ظروف آلوده زیتون گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی این موضوع بررسی شد و با توجه به اینکه ظروف زیتون هیچگونه مشکل یا آلودگی نداشتند پرونده مختومه اعلام شد.

حدادپور گفت: از دیگر اقدامات صورت گرفته در شش ماه گذشته تشکیل شعبه ویژه کنترل و نظارت بر مواد پروتئینی و تشکیل اکیپ های سیار بوده است.

وی خاطر نشان کرد: با وجود اکیپ های سیار، با مشاهده تخلف در همانجا پرونده تشکیل و رسیدگی می شود.