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۵ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۵

در شش ماهه اول امسال؛

محکومیت های نقدی در زنجان 130 درصد افزایش یافت

محکومیت های نقدی در زنجان 130 درصد افزایش یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: میزان محکومیت های نقدی در بخش کالا و خدمات در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 130 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا حدادپور شامگاه سه شنبه در چهارمین جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات استان زنجان اظهار داشت: در شش ماهه اول امسال میزان محکومیت های نقدی سه میلیارد ریال بوده است که 130 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

حدادپور ادامه داد: در این مدت سه هزار و 321 بازرسی توسط گشت های سیار انجام شده و هزار و 228 پرونده تشکیل شده است که به همه آنها رسیدگی و مختومه اعلام شده است.

وی از کشف 300 کارتن سیگار خارجی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال و چای خارجی قاچاق به ارزش 100 میلیون ریال در "پاساژ کسری" زنجان خبر داد و افزود: این موضوع در حال حاضر در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز در مرحله تشکیل پرونده و انجام بررسی است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: نیروهای بازرسی و گشت سیار این سازمان روزانه تا ساعت هشت و نیم شب در سطح شهر مستقر هستند.

حدادپور، کنترل ترازوهای مرغ و ماهی فروشان، قصابان و طلافروشان، کنترل قیمت و نحوه توزیع سیلندر گاز در سطح استان را از جمله اقدامات انجام گرفته در شش ماه گذشته عنوان کرد.

وی با اشاره به موضوع ظروف آلوده زیتون گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی این موضوع بررسی شد و با توجه به اینکه ظروف زیتون هیچگونه مشکل یا آلودگی نداشتند پرونده مختومه اعلام شد.

حدادپور گفت: از دیگر اقدامات صورت گرفته در شش ماه گذشته تشکیل شعبه ویژه کنترل و نظارت بر مواد پروتئینی و تشکیل اکیپ های سیار بوده است.

وی خاطر نشان کرد: با وجود اکیپ های سیار، با مشاهده تخلف در همانجا پرونده تشکیل و رسیدگی می شود.

کد مطلب 1179171

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