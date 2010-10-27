قیمت نان و حمل و نقل افزایش چندانی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در چهارمین جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات استان زنجان تصریح کرد: باید با انجام کار کارشناسی قیمت هر دو مورد برآورد شده و به اطلاع مردم برسد تا نگرانی از بابت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها وجود نداشته باشد.

رئوفی نژاد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را در راستای منافع مردم، عدالت محوری و سالم سازی فضای اقتصادی کشور دانست و گفت: 35 قلم کالای اساسی و استراتژیک به اندازه نیاز پیش بینی و ذخیره شده است و جای نگرانی هیچ گونه وجود ندارد.

وی افزود: 13 قلم کالای اساسی و 22 قلم کالای استراتژیک در وزارت بازرگانی پیش بینی و ذخیره آن ها انجام گرفته است و نظارت و کنترل بر قیمت و کیفیت کالاها در زمان اجرای طرح نیز ادامه خواهد داشت.

استاندار زنجان با بیان اینکه هیچ جای نگرانی وجود ندارد اظهار داشت: تنها نگرانی ایجاد فضای کاذب و تورم انتظاری و احساس گرانی است چراکه درصد تورم آنچنان قابل توجه نیست که نگران آن باشیم و حداکثر 10 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: تفکیک تورم انتظاری و واقعی از سوی مردم نیاز به کار کارشناسی و اطلاع رسانی دقیق و شفاف به مردم دارد و اگر این کار صورت نگیرد، احساس گرانی نوسان بسیاری در تورم واقعی ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دو موضوع مهم مصرف کننده و تولید کننده وجود دارد و در بین این ها نیز مسئولان دستگاه های اجرایی هستند که وظیفه کنترل و نظارت بر قیمت و کیفیت کالاها را بر عهده دارند.

استاندار زنجان یادآور شد: سایت کشوری برای موضوع هدفمندی یارانه ها ایجاد شده است که در آن قیمت همه کالاها مشخص است و این امر برای پیشگیری از تخلف صورت گرفته است.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: چنین کارهای بزرگی در گذشته نیز در کشور اتفاق افتاده است که نمونه آن سهمیه بندی سوخت بود که اکنون شاهد آثار مثبت اجرای این طرح بدون اینکه مشکلی برای مردم به وجود آمده باشد هستیم.

وی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را اقدامی ملی و انقلابی دانست و افزود: اجرای این طرح اقتصاد ایران را متحول می کند و به همین علت انقلاب سوم نام گرفته است و اگر این حواشی، حساسیت ها و دغدغه ها را نداشت 20 سال روی زمین نمی ماند.