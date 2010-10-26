تبادل نظر با 1+5 درباره محتوا و دستور کارمذاکرات/ اجلاس سران خزر در 27آبان

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه بین المللی مطبوعات در تهران، منوچهر متکی امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در نشستی با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص مذاکرات ایران و 1+5 و درخواست های جدیدی که در این خصوص اخیرا صورت گرفته است، گفت: اراده سیاسی ایران و 1+5 برای انجام مذاکرات است و امیدواریم که از طریق تبادل نظرهایی که بین طرفین در جریان است پیرامون تاریخ مذاکرات، محل ، محتوا و دستور کار مذاکرات ، تفاهم و توافقاتی حاصل شود.

وزیر امورخارجه در مورد قراردادهای نفتی و گازی ایران گفت: حوزه های نفت و گاز ایران فرصت های مغتنمی است که شرکت های مختلف داخلی و خارجی برای اجرای پروژه ها از دیرزمان خواستار حضور در آن بودند.

وی گفت: توانمندی شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های مربوط به حوزه های نفتی و گازی کشورمان در سطح استانداردهای بین المللی بسیار بالاست به نحوی که چندی پیش نزدیک به 20 میلیارد دلار در یک مرحله و بیش از این مقدار را در مرحله دیگر در حوزه عمدتا گاز و نفت با شرکت های داخلی قرارداد منعقد کردیم.

متکی با بیان اینکه در بخش هایی که به خودکفایی می رسیم نیازمند شرکت های خارجی نیستیم ، افزود: اما چین و ژاپن هر دو از شرکای مهم در روابط اقتصادی ایران هستند و ایران با این دو کشور و سایر کشورهای آسیایی روابط تاریخی و دیرینه در بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی دارد.

وزیر امورخارجه خاطرنشان کرد: اینکه کدام کشور حضور بیشتر یا متوسط در بازار نفت و گاز ایران دارد خیلی مهم نیست بلکه روابط بین ایران و طرفهای خارجی مهم است.

وی در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان که برخی رسانه ها به آن پرداختند نیز گفت: ما از دوستان پاکستانی درخواست کردیم که اظهارات دقیق وزیرخارجه آن کشور برای ما ارسال شود و اگر اظهار نظرها آن گونه که در روزنامه ها منعکش شده مطرح شده باشد، قاعدتا باید گفت که آب و هوای آمریکا ممکن است تاثیراتی را بر افرادی که به این کشور سفر می کنند بگذارد.

متکی ادامه داد: اما چون اظهارات وزیر خارجه پاکستان را به طور دقیق نداریم، فعلا نمی توانیم در این خصوص اظهارنظر کنیم ، با این وجود در ماجرای فیدل کاسترو نیز چنین موردی مطرح شده بود به نحوی که برخی رسانه های صهیونیستی در خصوص صحبت های فیدل کاسترو مطالبی را منعکس کردند ، اما زمانی که متن اظهارات فیدل کاسترو را مشاهده کردیم مشخص شد که اظهارات وی با متن منعکس شده در رسانه های صهیونیستی کاملا فرق می کند . امید است اظهارات مقامات پاکستانی نیز از این جنس باشد.

وزیر امورخارجه در مورد روابط ایران با پادشاهی اردن گفت: روابط ایران و پادشاهی اردن روابط خوبی است و نکته خاصی در روابط دو کشور به عنوان نکته منفی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در سفرهای متقابل وزرای خارجه و سایر وزرا فرصت های برای دیدار و گفتگو ایجاد می شود ، افزود: اخیرا رئیس جمهوری کشورمان قبل از سفر به لبنان با ملک عبدالله پادشاه اردن گفتگویی تلفنی انجام داد و از وی برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد که پذیرفته شد. ایران روابط خوبی با اردن دارد . دو کشور مهم در یک منطقه مهم یعنی خاورمیانه قرار دارند.

متکی در مورد سفر اخیر رئیس جمهور به لبنان گفت: همانگونه که در تفاسیر مختلف بیان شده سفر دکتر احمدی نژاد به لبنان پس از 5 سال، موثر ، به موقع و سازنده و در جهت تحکیم ثبات ، آرامش ، همگرایی و وحدت ملی در لبنان بود.

به گفته وزیر امورخارجه تبلیغات گسترده توسط دشمنان ملت ایران و منطقه از مدتها قبل در دستورکارشان قرار داشت اما این سفر همانگونه که از سوی رهبران احزاب مختلف و سیاسی و سران لبنان بیان شد، تاثیر بسیار مثبت داشت و در جهت نزدیکی هر چه بیشتر جریانهای سیاسی و ثبات و آرامش در لبنان بود.

وی یادآور شد: با امضای 17 سند ایران و لبنان دور جدیدی از روابط پرنشاط اقتصادی را آغاز کرده اند و حضور شرکت های قوی و موفق ایرانی در لبنان و افزایش تجارت دو کشور و سایر حوزه ها گویاست که چشم انداز روشن از همکاری های اقتصادی دو کشور را شاهد خواهیم بود.

متکی تصریح کرد: همطراز کردن همکاری های اقتصادی در سطح روابط سیاسی خوب دو کشور از اهداف اصلی این سفر بود و حمایت همه جانبه ایران از مقاومت یکپارچه لبنان در مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز خارجی آرمان بلند دیگر این سفر به لبنان بود.

وزیر امورخارجه در خصوص روابط افغانستان و ایران اظهار داشت: ایران و افغانستان دو کشوری هستند که در کنار هم زندگی می کنند که دارای بیشترین اشتراکات و پیوندهای اعتقادی، تاریخی و ... هستند. ایران و افغانستان دو ملت و کشوری هستند که دارای منافع و نگرانی های مشترکی هستند . ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران طی 32 سال گذشته که کشور همسایه و برادر افغانستان بر فراز و نشیب و تحولات داخلی و خارجی قرار داشت همواره کنار مردم افغانستان برای اجرای اراده آنها در تعیین سرنوشتشان بود.

به گفته متکی سریع ترین و روشن ترین مواضع در مورد استقلال، پیشرفت و آبادانی افغانستان و تصمیم سازی برای سرنوشت مردم افغانستان توسط خود آنها توسط ملت ایران بیان شده و تا زمانی که ثبات و اراده ملت افغانستان در انتخابات مختلف تجلی یابد و به اهداف مورد نظر خود که همانا خروج نیروهای خارجی و بدست گرفتن سرنوشتشان توسط ملت افغانستان است ، این مواضع ایران همچنان ادامه خواهد داشت.

متکی در خصوص انتشار اسناد ویکی لیکس طی روزهای اخیر قبل از انتخابات گفت: اسنادی طی روزهای گذشته منتشر شد که هنوز منابع ، منافع و اهداف آشکار و پنهان آن اقدام در آستانه انتخابات افغانستان هنوز به طور کامل مشخص نیست.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه اقدام اخیر از سوی برخی موسسات صورت گرفته افزود: بخشی از این اسناد مربوط به اقدامات آمریکا در عراق است که بسیار کمر نگ است و انتشار آن آستانه تشکیل دولت عراق کاملا مشکوک به نظر می رسد.

وی ادامه داد: مورخین، پژوهشگران و سیاستمداران ماهر این عرصه باید چرایی و چگونگی این اقدام و پشت پرده آن را برای مردم و جهانیان اعلام کنند .

متکی همچنین در خصوص روابط ایران و انگلستان تصریح کرد: روابط ایران و انگلستان دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده و در کارنامه این روابط انتقادات و اشکالات زیادی به عملکرد دولت های انگلیس طی 30 سال گذشته وجودداشته است . بعد از دولت قبلی که در انتخابات گذشته شکست خورد یعنی دولت حزب کارگر و روی کار آمدن محافظه کاران مطرح شده که در نظر دارند تغییراتی در سیاست ها اجرا کنند.

وی گفت: وزیر خارجه انگلیس در نیویورک در ملاقاتی با من اشاره کرد که تصمیم بر این است که تحولاتی در سیاست های انگلیس نسبت به ایران صورت گیرد که اگر چشمه ها و زمینه های عملی و تغییر رویکرد را مشاهده کنیم، اروپا در تغییر روابط پاسخ خود را از سوی ایران دریافت خواهد کرد.

وزیر امور خارجه در خصوص عدم تامین سوخت برای هواپیماهای مسافری در برخی از فرودگاههای اروپا عنوان کرد: این موضوع به تحریم ها ارتباطی ندارد بلکه اقدامی ایذایی و تصمیمی حقوقی نسبت به مسافرانی است که با هواپیما سفر می کنند و ما هشدارهای لازم را داده بودیم که در صورتی که روند جاری تصحیح نشود با روند متقابل از سوی ایران مواجه خواهند شد.

وی درباره تقویت همگرایی در منطقه با بیان اینکه کفه مقاومت ملت های منطقه در برابر دشمنان به ویژه دشمن و تهدید دیرینه منطقه یعنی رژیم صهیونیستی سنگین تر از گذشته شده است، گفت: از افزایش تماس ها اعم از دیپلماسی تلفنی و رفت و آمدهایی که در دستور کار قرار دارد تقویت همگرایی در منطقه را می توان مشاهده کرد.

متکی از برگزاری اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر در 27 آبان در باکو خبر داد و گفت: بعد از نشست دوم سران کشورهای حوزه دریای خزر در تهران سند اصلی و پایه ای همکاری ها به امضای سران رسید. اجلاس سران در باکو که حدود 20 روز دیگر یعنی 27 آبان ماه برگزار خواهد شد از اهمیت ویژه ای در تقویت همکاری های کشورهای ساحلی خزر برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح در این اجلاس شرکت می کند.

وی از در باره این اجلاس گفت: مجموعه مباحثی که در نشست های مقدماتی مطرح می شود در اجلاس 27 آبان ماه به تایید و نظر نهایی سران 5 کشور خواهد رسید، روند گفتگوهای سران 5 کشور در یک سال گذشته مبتنی بر همگرایی بوده است لذا امیدواریم همکاری در ابعاد امنیتی ، زیست محیطی، شیلاتی و اقتصادی در بزرگترین دریاچه جهان یعنی دریای خزر قوی تر و منسجم تر شده و مواضع یکسان تر در نشست باکو اتخاذ شود.

وزیر امورخارجه افزود: به نشست باکو بسیار امیدواریم و امیدواریم این نشست به نفع این کشور باشد.

متکی درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان نیز به رابطه تاریخی این دو کشور مبتنی بر احترام و منافع متقابل اشاره کرد وگفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود برای کمک به حل مسئله قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان را به طرف ارمنستانی اعلام نموده است.