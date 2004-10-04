  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ مهر ۱۳۸۳، ۱۷:۰۰

ورزش بانوان

آخرين تمرينات تيم ملي گلف بانوان ايران

تيم ملي گلف بانوان كشور آخرين اردوي تداركاتي و تمريناتي خود را جهت اعزام به تورنمنت پاكستان آغازكرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم روزگذشته به سرپرستي دكتر فريده شجاعي ( مسوول انجمن گلف بانوان) آخرين اردوي تمرينات خود را زيرنظرمربيان تيم تا زمان اعزام تيم سپري خواهد كرد.
بنابراين گزارش فيروزه محمد زماني، مهنازسربازي، بهنازسربازي وفاطمه رحيمي اعضاء تيم ايران را جهت شركت درمسابقات تورنمنت پاكستان كه 16 مهرماه برگزارمي شود تشكيل مي دهند.
گفتني است: تيم ملي گلف بانوان هرروزدردونوبت صبح وعصردرمحل مجموعه ورزشي انقلاب تهران به تمرين مي پردازد.

کد مطلب 117918

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها