آخرين تمرينات تيم ملي گلف بانوان ايران

به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم روزگذشته به سرپرستي دكتر فريده شجاعي ( مسوول انجمن گلف بانوان) آخرين اردوي تمرينات خود را زيرنظرمربيان تيم تا زمان اعزام تيم سپري خواهد كرد.
بنابراين گزارش فيروزه محمد زماني، مهنازسربازي، بهنازسربازي وفاطمه رحيمي اعضاء تيم ايران را جهت شركت درمسابقات تورنمنت پاكستان كه 16 مهرماه برگزارمي شود تشكيل مي دهند.
گفتني است: تيم ملي گلف بانوان هرروزدردونوبت صبح وعصردرمحل مجموعه ورزشي انقلاب تهران به تمرين مي پردازد.
تيم ملي گلف بانوان كشور آخرين اردوي تداركاتي و تمريناتي خود را جهت اعزام به تورنمنت پاكستان آغازكرد.
به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم روزگذشته به سرپرستي دكتر فريده شجاعي ( مسوول انجمن گلف بانوان) آخرين اردوي تمرينات خود را زيرنظرمربيان تيم تا زمان اعزام تيم سپري خواهد كرد.
کد مطلب 117918
نظر شما