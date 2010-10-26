سیدرضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: جلسه هیئت دولت صبح چهارشنبه با حضور تمام وزرا در استانداری قم تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: این جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور از ساعت هفت صبح برای بررسی مسائل و مشکلات استان قم آغاز میشود و تا 9 صبح ادامه دارد.
معاون برنامهریزی استاندار قم اظهار داشت: در این جلسه موضوعات متنوعی بررسی و به تصویب میرسد و پس از پایان جلسه هیئت دولت، رحیمی معاون اول رئیس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران رسانههای جمعی به تشریح طرحها و پروژههای تصویب شده میپردازد.
تعدادی از وزیران پس از اتمام جلسه هیئت دولت اقدام به بازدید از پروژه های نیمه تمام و افتتاح پروژه های دستگاههای متبوع خود میکنند که افتتاح پروژه 500 واحدی مسکن مهر پیامبر اعظم(ص) فرهنگیان قم با حضور وزرای مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش از جمله آنهاست.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامهریزی استاندار قم جزئیات برگزاری جلسه هیئت دولت در قم را اعلام کرد.
سیدرضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: جلسه هیئت دولت صبح چهارشنبه با حضور تمام وزرا در استانداری قم تشکیل خواهد شد.
نظر شما