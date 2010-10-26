تسهیلات رفاهی برای نمازگزاران در قزوین ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله هادی باریک بین عصر سه شنبه در دیدار با مهندسان پروژه بزرگ مصلی اظهار داشت: نماز جمعه در حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی نقش موثری داشته و این سنگر عبادی و سیاسی را می توان در جهت تقویت پایه های دینی مردم بکار گرفت.

امام جمعه قزوین به اهمیت بنای مسجدالنبی در شهر قزوین اشاره کرد و گفت: این بنای با عظمت که هرهفته میزبان جمعیت گسترده ای در مراسم نماز جمعه و مناسبتهای دیگر است باید به خوبی حفظ شود و مورد توجه و رسیدگی بیشتری قرار گیرد و با تامین امکانات رفاهی مورد نیاز نمازگزاران زمینه آرامش و آسودگی مردم در زمان استفاده از آن تامین شود.

آیت الله باریک بین با بیان اهمیت ساخت مصلی یادآور شد: مهندسان و دست اندرکاران این پروژه بزرگ باید همت کنند تا یک مصلی خوب و آبرومند برای شهر قزوین ساخته شود چون این بنا نشانه هویت یک شهر اسلامی است.

وی ادامه داد: با تلاشهای مسئولان ستاد برگزاری نماز جمعه قزوین و دیگر مسئولان استان، زمینی برای ساخت مصلی تهیه شده که امیدواریم با تکمیل آن محل مناسبی برای عبادت مردم فراهم شود.

در پایان این دیدار حجت الاسلام علی ارباب مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه قزوین از روند آماده سازی زمین جهت ساخت مصلی و نیز تهیه نقشه برای ساخت این پروژه بزرگ گزارشی ارئه کرد.