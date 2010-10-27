اولین حضور مستقل استان البرز در نمایشگاه مطبوعات

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: رسانه ها در هر جامعه ای جریان ساز هستند و این نکته روشن تر از آن است که نیاز به شرح و بسط داشته باشد.افکار عمومی، قدرت بلامنازع در عصر حاضر هستند و رسانه، نقش اصلی و محوری جهت دهی و پردازش افکار عمومی را به عهده دارد.



وی افزود: استفاده از ابزار قدرتمندی همچون رسانه و بهره گیری از نفوذ و تأثیر آن در جامعه برگ برنده ای است که می تواند به پیروزی یک دیدگاه یا گروه در جمعی وسیع بیانجامد.در این میان رسانه های محلی که محدود به منطقه ای خاص هستند از نقش بسزایی برخوردارند.



عسگری بیان کرد: مطبوعات و خبرگزاری های محلی با انعکاس معضلات کوچک هر منطقه به سطوح بالاتر، به عنوان یکی از منابع و بازوهای ابررسانه ها برای تقویت و تعیین خطوط اصلی آنها عمل می کنند.



وی تاکید کرد: نمونه تأثیر این امر را می توان در تشکیل استان البرز و نقش غیرقابل انکار رسانه ها در تحقق آرمان 10 ساله البرزنشینان مشاهده کرد.



این مسئول خاطرنشان کرد: به رغم اینکه سالها پیش با حضور مقام معظم رهبری در کرج، نخستین زمزمه های شکل گیری استان البرز به گوش رسید، تا مدت ها بعد پیگیری های چندان مؤثری در این خصوص صورت نگرفت و این روال به دلیل ضعف سیستم های رسانه ای در شهرستان و کمبود نشریات محلی قوی، شدت بیشتری یافت.



وی ادامه داد: منطقه ای که تحت عنوان غرب استان تهران شناخته می شد در تمام این ایام، در حقیقت بستری برای رشد و توسعه بسیاری از ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بود که به دلیل سایه سنگین ابرشهر تهران از برنامه ریزی ها و بودجه های استانی سهمی بسیار اندک نصیبش می شد.



عسگری گفت: در چند سال اخیر و با روی کار آمدن دولت "عدالت محور"، روال به گونه ای دیگر شکل گرفت، پیگیری ها جدی تر شد و نیازهایی که در سالهای گذشته متراکم شده بودند به شکل جدی تری رخ نمودند. در این بین، سهم رسانه ها در بیان مشکلات و کمبودها و انعکاس آن در گستره ای وسیع ظرف این مدت، بسیار قابل توجه بود.



وی بیان کرد: با وجود اینکه رسانه های کرج نیز همچون سایر ظرفیتهای شهرستان درگیر مشکلات ریز و درشتی بودند، همت و کوشش فعالان این عرصه بر ایجاد فضایی جدید قرار گرفت تا استانی تشکیل شود که بتواند به فعالیت آنان و تمام عرصه های این منطقه استقلال و هویت بخشد.



عسگری عنوان کرد: بر این اساس، نشریات و خبرگزاری ها که اغلب به صورت غیرمنسجم در منطقه فعالیت می کردند برای تحقق خواسته بحق مردم تلاشی همه جانبه را آغاز کردند که در نهایت منجر به تحقق آرزوی سالیان دراز مردم این منطقه و تشکیل استان البرز شد.

وی گفت: در این حال اولین حضور استان البرز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات هرچند با دعوت دیرهنگام این استان تازه تأسیس و عدم شکل گیری کامل ساختار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بازده زمانی بسیار کوتاه 48 ساعته و با فشردگی کار صورت پذیرفت، برای ارائه گوشه ای از ظرفیت های این استان در حوزه رسانه و بیان پاره ای از نیازها و مطالبات، مفید و با اهمیت ارزیابی می شود.



این مسئول بیان کرد: با عنایت به جغرافیای سیاسی فرهنگی استان البرز و ظرفیت ها و توانمندی های این استان در عرصه های گوناگون که اینک با ارتقای سطح تشکیلاتی در آستانه شکوفایی هستند، حضور نشریات محلی حرفه ای که ضمن بازتاب مطالبات مردم و پیگیری آن، همچون مخازن فکری و بازوی مشورتی، همیار مدیران ارشد استان باشند بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

وی تاکید کرد: بازوهایی مشورتی که در کنار نقد عالمانه و منصفانه، ارائه راهکار و راهبرد را وجهه همت خود قرار دهند و صرف نظر از مقاصد فردی و گروهی، مطالبات کلان مردم را در راستای ایجاد استانی استاندارد و دارای چشم انداز روشن و امیدوار کننده پیگیری نمایند.



عسگری گفت: تحقق این مهم با عنایت و یاری معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رسیدگی ویژه به درخواستهای استان البرز و حمایت از شکل گیری، ساماندهی و تقویت نشریات محلی در این استان تسریع و تسهیل خواهد شد.