"مهر" از خبرگزاری های معتبر است/ اخبار ایران را هر روز پیگیری می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "روسلان مرتضی یف" خبرنگار روزنامه ایزوستیا روسیه طی دیدار از غرفه مهر در هفدهمین جشنواره مطبوعات از خبرگزاری مهر بعنوان یکی از منابع معتبر ایران در حوزه اخبار نام برد که جای خود را در بین مخاطبان خارج از کشور باز کرده است.

وی که در بخش بین الملل روزنامه ایزوستیا فعالیت می کند، زبان فارسی را در دانشگاه مسکو فراگرفته و علاقمند به فرهنگ و ادب ایران است. مرتضی یف در تشریح فعالیتهای این روزنامه گفت: ایزوستیا روزنامه ای است که بخشهای متنوعی دارد و اخبار حوزه های مختلف را انعکاس می دهد.

وی افزود: کار من پیدا کردن خبرهای مربوط به ایران است، من بعنوان خبرنگار بین الملل هر روز خبرگزاریهای ایرانی را رصد کرده و خبرهای مهم آنها را برای روزنامه انتخاب می کنم، در بین سایتهای خبری ایرانی نیز بیشتر اخبار خبرگزاریهای مهر، ایسنا، ایرنا و فارس را که قابل اطمینان هستند مورد توجه قرار می دهم.

مرتضی یف که فارغ التحصیل رشته خبرنگاری بوده و سابقه کار در خبرگزاری ایتارتاس را نیز در کارنامه خود دارد خاطرنشان کرد: خبرهایی که ما در روزنامه در حوزه بین الملل انجام می دهیم، انعکاس رویدادهای مهم در کشورهای حوزه روسیه بویژه خاورمیانه است.

خبرنگار روزنامه ایزوستیا در ادامه با مثبت ارزیابی کردن برگزاری جشنواره بین المللی مطبوعات تهران، حضور خبرنگارانی از 55 کشور جهان در این رویداد فرهنگی را فرصت مناسبی برای آشنایی اصحاب رسانه با یکدیگر و فعالیتهای رسانه های مختلف جهان دانست.

وی یادآور شد: در این نمایشگاه از روسیه روزنامه های گازتا و ایزوستیا شرکت دارند و شبکه راشا تودی نیز به پوشش خبرهای آن می پردازد، هر چند از این نظر حضور مطبوعات ما پررنگ نبوده اما مخاطبان ایرانی استقبال خوبی کرده اند.

به گفته مرتضی یف رسانه های روسیه از آزادی عمل خوبی برخوردارند و در تمامی حوزه ها فعالیت می کنند، بخشی از این رسانه ها هوادار دولت و اقدات و سیاستهای آن هستند و برخی دیگر نیز در جناح مخالف دولت و بعنوان اپوزیسیون فعالیت می کنند، از این رو تفاوتهایی در رویکرد آنان و نوع پوشش خبرهایشان دیده می شود.