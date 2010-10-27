تجدید ساختار در صنعت برق ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اولین همایش تجدید ساختار و مقررات زدایی در صنعت برق شامگاه سه شنبه در شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگزار شد.

در این همایش که جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان صنعت برق حضور داشتند کریم افشار عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین اظهار داشت: در چرخه اقتصادی و اجتماعی از صنعت برق به عنوان یک اختراع و فناوری یاد می شود که اگر بتواند نیازهای مردم را پاسخگو باشد رشد خواهد کرد.

وی افزود: با این صنعت و دانش می توان هم خدمات مناسبی به مردم ارائه کرد و هم با کسب درآمد به سود قابل قبولی رسید و زمینه اشتغال را نیز فراهم کرد.

افشار تصریح کرد: کالاهایی مانند انرژی برق که ماهیت استراتژیک دارد حتما در چارچوب مقررات دولتها قرار می گیرد اما اگر به کالای استراتژیک تبدیل شود می تواند در امنیت جامعه تاثیرگذار باشد.

وی در خصوص تجدید ساختار در صنعت برق کشور و ضرورت خصوصی سازی آن نیز مطالبی بیان کرد.

در ادامه احمد احمدی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به کسب رتبه ممتاز در سال گذشته اظهار داشت: وزارت نیرو همگام با سیاست های دولت در مسیر آماده کردن زمینه های خصوصی سازی با ایجاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال 84 اقدام کرده است که در ایتدای کار نیز با راه اندازی بازار برق معاملات خرید و فروش انرژی در قالب بازار عمده فروشی به صورت متمرکز وارد موضوع شده است.

وی تصریح کرد: در آینده نزدیک بازار برق به سمت معاملات دو جانبه و خرده فروشی نیز حرکت خواهد کرد.

در این همایش در خصوص ساختار سنتی برق و مشکلات آن، مدل های بازر برق و مدل های رقابتی، وظایف بورس برق و بهره بردار مستقل سیستم قدرت، تیبادل نظر و بحث کارشناسی شد.