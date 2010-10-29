1200 قطعه بوقلمون در بین زنان روستایی قزوین توزیع شد

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین هدف از این طرح را شناسایی، حمایت و زمینه سازی برای ایجاد اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی با تاکید بر افزایش توان اقتصادی و کارآیی آنان در توسعه بخش کشاورزی دانست و افزود: در راستای ترویج وگسترش پرورش بوقلمون این مدیریت اقدام به اجرای آموزش های ترویجی، فنی و مهارتی و بازدید داخل و خارج از استان در زمینه پرورش بوقلمون ویژه زنان روستایی کرده است.

وی اظهار داشت: این طرح به زنان آسیب پذیر و تسهیل گران زن روستایی در قالب تشکلهای روستایی واگذاری می شود.

مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: این مدیریت پس از واگذاری نیز از طریق آموزش چهره به چهره اقدام به آموزش بهره برداران طرح خواهد کرد.

