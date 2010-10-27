صرفه جویی ارزی با پرورش ماهی زینتی در ورامین امکان پذیر شد

احمدرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین گفت: وجود استخرهای دو منظوره در سطح شهرستان حرکت جدیدی محسوب می شود که کارآیی آنها رو به گسترش است.

وی افزود: یکی از سرمایه گذاریهای خوبی که در این خصوص انجام شده، پرورش ماهیان زینتی است که بالغ بر دو میلیارد تومان هزینه دربر داشته و در روستای شعیب آباد پیشوا به بهره برداری رسیده است.

این مسئول اظهار داشت: بعضی از گونه هایی که در این استخر پرورش می یابند از نوع ماهی های زینتی هستند که از خارج کشور وارد شده و برای خرید آنها ارز بسیاری از کشور خارج می شد.

وی ادامه داد: تولید و تکثیر ماهی قزل آلا در شهرستان، نمونه اقدام دیگری است که در این منطقه انجام می شود و طبق آماری که در سال 88 توسط مسئولان مجموعه دام گزارش شده است، این رقم به 14 تن می رسد.

منصوری عنوان کرد: کارشناسان شیلات جهادکشاورزی بهترین زمان برای پرورش ماهی قزل آلا را در نیمه دوم سال توصیه کرده اند و حداکثر زمان بهره برداری نیز تا فروردین ماه اعلام شده است.

مدیر نمونه جشنواره شهید رجائی استان تهران افزود: به دلیل شرایط جغرافیایی و دمای هوایی که ورامین دارد، تولید ماهی قزل آلا دشوار است اما نفع مالی ناشی از فروش این محصول در مقایسه با فیروزکوه و ساوجبلاغ، رقم قابل ملاحظه ای است.

وی بیان داشت: با اطلاع رسانی و فرهنگسازی، علاقه مندان زیادی به این حرفه روی خواهند آورد و رشد استخرهای دو منظوره در شهرستان نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.