خط 63 کیلو ولت منطقه آزاد انزلی به بهره برداری می رسد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه خط 63 کیلوولت دو مداره رشت شمالی منطقه آزاد انزلی به طول 14کیلومتر بصورت کلید در دست از سوی شرکت امکان الکتریک در نیمه دوم سال 1387 آغاز شد.

وی اظهارداشت: علیرغم تأمین به موقع تجهیزات پروژه (برج، سیم، مقره و یراق آلات)، اجرای فونداسیونها با توجه به مشکلات حقوقی حاد بخصوص در ابتدای مسیر که ناشی از نارضایتی عمومی مالکان اراضی به دلیل عبور خطوط متعدد موجود منشعب از پست 230.63 کیلوولت رشت شمالی بود، با تأخیر بیش از هفت ماه شروع و در نهایت با مداخله و مساعدت مقامات ارشد استان، در پایان سال گذشته به اتمام رسید.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: عملیات نصب برج پروژه نیز متناسب با آماده شدن بخشی از فونداسیونها، از ابتدای بهمن ماه سال 88 آغاز و پس از نصب 24 دستگاه برج، از ابتدای اسفند ماه سال گذشته به مدت هفت ماه متوقف و پس از برداشت شالی، ادامه عملیات از ابتدای مهر ماه سال جاری آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر 71 درصد بوده و در صورت عدم بروز ممانعت حقوقی طولانی مدت در دهه فجر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

آزادگان گفت: این پروژه با هزینه ای افزون بر 30 میلیارد ریال و با هدف تأمین برق واحدهای مستقر در منطقه آزاد تجاری صنعتی بندر انزلی ساخته می شود.

وی یادآور شد: خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه نیز توسط شرکت مشانیر در دست اقدام است.