قبول مسئولیت در نظام اسلامی وسیله ای برای خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مراسم معارفه دادستان جدید نظامی استان قزوین در محل دادستان نظامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام بهرامی دادستان تهران در مراسم معارفه دادستان جدید نظامی استان قزوین گفت: مسئولیت در نظام اسلامی وسیله ای برای خدمت به مردم است و هیچ کس نباید در انجام این وظیفه کوتاهی کند.

وی از نیروهای مسلح به عنوان سربازان ولایت نام برد و افزود: تمامی نیروهای مسلح باید در جهت حفظ و تقویت ارکان نظام اسلامی تلاش کنند.

بهرامی با تاکید بر ضرورت برخورد مناسب با مردم و تکریم ارباب رجوع نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح را در رسیدگی به جرائم نظامی مهم دانست و خاطرنشان کرد: وجود سازمان قضایی نیروهای مسلح در جهت خدمت به نیروهای

نظامی و مسلح است.

دادستان نظامی تهران تصریح کرد: تخلف در نیروهای مسلح یک آفت جدی است لذا سازمان قضایی وظیفه دارد این آفت را برطرف کند و از بین ببرد تا مشکلات بعدی پیش نیاید و اقتدار نیرو حفظ شود.

بهرامی اضافه کرد: اگر مردم هم شکایتی از نحوه برخورد نیروهای نظامی و مسلح داشته باشند این سازمان موظف است آن را بررسی کند و در صورتی که ثابت شود که شکایت وارد است نسبت به اتهام مجرمیت مامور اقدام خواهد کرد.

فرکی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم در این مراسم به ضرورت هماهنگی نزدیک فرماندهان نظلمی و انتظامی با سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید کرد و خواستار تکریم ارباب رجوع در سازمان قضایی نیروهای مسلح شد.

در پایان ضمن تجلیل از خدمات جوادی دادستان سابق، یونسی به عنوان دادستان جدید نظامی استان قزوین معرفی شد.