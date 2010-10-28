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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

کتابچه هدفمندسازی یارانه ها بین خوزستانیها توزیع می شود

کتابچه هدفمندسازی یارانه ها بین خوزستانیها توزیع می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد هدفمندسازی یارانه ها از توریع کتابچه های راهنمای طرح هدفمندسازی یارانه ها بین شهروندان این استان برای کاهش دغدغه های احتمالی مردم خبر داد.

حجت الاسلام لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: اطلاع رسانی صحیح درباره هدفمندی یارانه ها موجب رفع دغدغه های مردم است.

سپهر افزود: رسانه های استان نیز در این راستا وظیفه دارند با ایجاد فضای مثبت و با ارائه اطلاعات لازم به مردم، جامعه را علیه سم پاشیهای دشمنان نظام واکسینه کنند.

وی ادامه داد: رسانه ها با اطلاع رسانی صحیح و مستند و تبیین وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با این طرح موجبات رفع دغدغه مردم را فراهم کنند.

سپهر از رسانه های استان خواست با درک حساسیتهای اجرای این طرح به تبیین آثار مثبت و مطلوب هدفمندسازی یارانه ها برای مردم بپردازند و همراهی و همکاری آنان را در اجرای این طرح جلب کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در زمینه اقدامات مورد نظر ستاد اطلاع رسانی طرح هدفمندسازی یارانه های استان گفت: باید با تدوین دستورالعمل و شیوه نامه کاری اطلاع رسانی واحد در حوزه های مختلف اقتصاد، صنایع، کشاورزی و بازرگانی نیازها و ضرورت ها را تبیین کنیم.

سپهر تاکید کرد: هرگونه اطلاع رسانی در خصوص این طرح باید با هماهنگی کمیته اطلاع رسانی طرح هدفمندسازی یارانه ها در استان باشد.
 
دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد هدفمندسازی یارانه ها  تصریح کرد: در خصوص اطلاع رسانی به مردم برای طرح هدفمندسازی یارانه ها مقرر شد هماهنگیهای لازم برای برگزاری نشستهای مختلف استاندار با علما، ائمه جمعه و مسئولان، نشست استاندار با اصحاب رسانه، کارگاه آموزشی مدیران و کارکنان روابط عمومیها ظرف هفته جاری صورت گیرد.

وی ادامه داد: تهیه بروشور و کتابچه ویژه اطلاع رسانی در خصوص طرح و توزیع آن از طریق پست در بین شهروندان از دیگر برنامه های این ستاد است.
کد مطلب 1179229

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