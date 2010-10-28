کتابچه هدفمندسازی یارانه ها بین خوزستانیها توزیع می شود

حجت الاسلام لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: اطلاع رسانی صحیح درباره هدفمندی یارانه ها موجب رفع دغدغه های مردم است.

سپهر افزود: رسانه های استان نیز در این راستا وظیفه دارند با ایجاد فضای مثبت و با ارائه اطلاعات لازم به مردم، جامعه را علیه سم پاشیهای دشمنان نظام واکسینه کنند.



وی ادامه داد: رسانه ها با اطلاع رسانی صحیح و مستند و تبیین وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با این طرح موجبات رفع دغدغه مردم را فراهم کنند.



سپهر از رسانه های استان خواست با درک حساسیتهای اجرای این طرح به تبیین آثار مثبت و مطلوب هدفمندسازی یارانه ها برای مردم بپردازند و همراهی و همکاری آنان را در اجرای این طرح جلب کنند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در زمینه اقدامات مورد نظر ستاد اطلاع رسانی طرح هدفمندسازی یارانه های استان گفت: باید با تدوین دستورالعمل و شیوه نامه کاری اطلاع رسانی واحد در حوزه های مختلف اقتصاد، صنایع، کشاورزی و بازرگانی نیازها و ضرورت ها را تبیین کنیم.



سپهر تاکید کرد: هرگونه اطلاع رسانی در خصوص این طرح باید با هماهنگی کمیته اطلاع رسانی طرح هدفمندسازی یارانه ها در استان باشد.

دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد هدفمندسازی یارانه ها تصریح کرد: در خصوص اطلاع رسانی به مردم برای طرح هدفمندسازی یارانه ها مقرر شد هماهنگیهای لازم برای برگزاری نشستهای مختلف استاندار با علما، ائمه جمعه و مسئولان، نشست استاندار با اصحاب رسانه، کارگاه آموزشی مدیران و کارکنان روابط عمومیها ظرف هفته جاری صورت گیرد.



وی ادامه داد: تهیه بروشور و کتابچه ویژه اطلاع رسانی در خصوص طرح و توزیع آن از طریق پست در بین شهروندان از دیگر برنامه های این ستاد است.