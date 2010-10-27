تولید بنزین در پتروشیمی بندر امام وارد چهارمین ماه شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، رضا امیری اظهار داشت: تولید بنزین پس از مراحل آزمایشی که از گذشته شروع شده بود، به صورت پیوسته از 28 مرداد 1389 در پتروشیمی بندر امام آغاز شده است.

وی یادآور شد: امکان تولید بنزین و انجام تغییرات فرآیندی لازم از ابتدای سال 88 به صورت جدی از سوی گروه های فنی و عملیاتی مجتمع بررسی و ضمن برگزاری نشستهای مشترک با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، جنبه های مختلف تامین خوراک با کیفیت لازم تا چگونگی تحویل بنزین سوپر و شرایط فنی آن نهایی شد.



امیری اظهار داشت: بنزین تولیدی برای مصرف مستقیم به عنوان بنزین سوپر در جایگاه عرضه های سوخت به کار نمی رود بلکه نقش اصلی آن به دلیل درجه بهسوزی بالا تنها در جهت افزایش اکتان محصولات تولیدی پالایشگاه و نیازمند اختلاط با مواد افزاینده دیگر است.



مدیرعامل پتروشیمی بندر امام(ره) با بیان این که عدد اکتان این محصول از 95 تا 100 با توجه به اعلام نیاز مدیریت پالایش و پخش قابل تنظیم است، گفت: در واحدهای تولید ریفورمیت بندرامام نفتا از پالایشگاه آبادان دریافت و سولفور و سموم مربوط به کاتالیست از این جریان حذف می شود.



امیری ادامه داد: در واحد تبدیل کاتالیستی در واقع ریفورمیت یا همان بنزین با عدد اکتان بالا تولید می شود و برای اینکه بنزین با استانداردهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به دست مصرف کننده نهایی برسد، نیازمند اضافه کردن موادی است که در این شرکت انجام می شود.



وی تصریح کرد: با توجه به سیاست اصولی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تامین نیازها در داخل، تامین بنزین نیز یک سیاست اصولی و راهبردی است و تا هنگامی که کشور به آن نیاز داشته باشد، در پتروشیمی بندر امام دنبال خواهد شد.